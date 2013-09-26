Bill Gates: Ctrl+Alt+Del bir hataydı

Çeviri: Varsan Çekiç

Microsoft'un kurucu ortağı ve genel başkanı Bill Gates Windows serilerinde PC'de oturumu açmak için kullanılan Ctrl+Alt+Del komutunu, hata olarak tanımladı

BBC'nin haberine göre, İlk başta PC'yi yendien başlatmak için tasarlanan komut, Windows 8 işletim sisteminde görev yöneticisi araç çubuğunu açan bir komut olarak sağ kalmayı başardı ve Windows'un eski versiyonlarında hâlâ oturum açmak için kullanılıyor.

Komut için tek bir tuşun olmasını tercih ettiğini belirten Gates, kısayol için IBM'i suçladı.

Üç tuşlu kısayolu icat eden IBM mühendisi David Bradley, ilk başta Ctrl+Alt+Esc'i tercih etmiş, ancak kısayol yüzünden klavyenin sol tarafına çarparak, kazara bilgisayarı yeniden başlatmanın çok kolay olacağını fark etmiş ve kısayolu bir elle basılması imkansız olan Ctrl+Alt+Del'e çevirmişti.

IBM'in 20. yıl dönümü kutlamaları sırasında Bradley, kısayolu kendisi icat etmiş olsa da, ünlü yapanın Bill GAtes olduğunu söyledi. Bradley'in kısayolu icat etmesindeki katılımının onu bir çeşit programlama kahramanına dönüştürdüğünü belirten BBC, hayranlarının Bradley'den klavyelerini imzalamasını istediklerini yazdı.

'Mavi Ekran'a hızlı çözüm

Üç parmak selamı olarak da bilinen kısayol, 1990'larda PC'lerde yaşanan "ölümün mavi ekranı" sorunu için hızlı bir çözüm olarak öne çıkmıştı.

Harvard Üniversitesi'nde katıldığı bağış kampanya'sında konuşan Gates, kısayolun bir hata olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Tek tuşumuz olabilirdi, ancak IBM klavyesini tasarlayan kişi, bize tek tuşumuzu vermek istemedi" diye konuştu.