Forbes'ın 'En zenginler' listesinde zirvede Bill Gates var

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Forbes dergisinin her yıl yayımladığı ‘dünyanın en zengin kişileri’ listesinde yeniden zirveye çıktı. Türkiye'den listeye giren zenginlerin başını bu yıl Murat Ülker çekti.

Bill Gates’in bu yıl toplam net gelirinin 76 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu rakam geçen yıl 67 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Forbes dergisine göre, bu yıl listeye girenlerin sayısında rekor bir artış oldu ve milyarderlerin sayısı 1645'e çıktı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, listeye Türkiye'den de 24 isim girdi. Forbes, en zengin ilk 20 kişi arasına, bu yıl en az 32 milyar dolar gelir elde edenlerin girdiğini, geçen yıl ise bu rakamın 23 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Derginin araştırmasına göre Gates, son 20 yılın 15’inde en zenginler listesinde yerini almıştı.

Listeye ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri girdi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg listede, net kârı en çok artan kişi oldu.

Sosyal medya şirketleri

Zuckerberg’in geliri, sosyal paylaşım sitelerine ait hisselerinin değer kazanmasıyla, gelirini ikiye katlayıp 28.5 milyar dolara çıkardı.

Facebook’un operasyonlarından sorumlu müdürü Sheryl Sandberg de bu yıl ilk defa Forbes’un ‘en zenginler listesine’ girdi.

WhatsApp mesajlaşma uygulamasının kurucuları Jan Koum ve Brian Acton da, Facebook’un firmayı 19 milyar dolara satın almasıyla, Forbes’un listesine 200 ve 551’inci sıradan girdi.

Forbes’un listesinde Türkiye’den de isimler yer aldı.

Listeye Türkiye’den giren zenginlerin isimleri ve listedeki sıraları şöyle:

Murat Ülker (408), Şarık Tara (483), Hüsnü Özyeğin (551), Erman Ilıcak (609), Semahat Sevim Arsel (796), Mustafa Rahmi Koç (828), Ferit Faik Şahenk (828), Suna Kıraç (973), Filiz Şahenk (988), Mehmet Sinan Tara (1092), Ali İbrahim Ağaoğlu (1143), Ahsen Özokur (1143), Bülent Eczacıbaşı (1154), Faruk Eczacıbaşı (1154), Mehmet Nazif Günal (1154), Mehmet Emin Karamehmet (1154), Hamdi Ulukaya (1210), Mubariz Gurbanoğlu (1284), Mustafa Latif Topbaş (1284), Ahmet Nazif Zorlu (1372), Ahmet Çalık (1465), Aydın Doğan (1465), Deniz Şahenk (1540), Murat Vargı (1565).

Forbes’un en zengin kişiler listesine, dünyanın en büyük ekonomisi ABD’den 492 kişi girdi. ABD’nin ardından listede en çok 468 kişiyle Avrupalı milyarderler yer aldı. Avrupa’yı da 444 milyarderi listeye giren Asya takip etti.

Forbes’un listesi zenginlerin sayısının giderek arttığını gösterirken listeye bu yıl ilk defa Cezayir, Litvanya, Tanzanya ve Uganda da girdi.

Afrika’nın en zengin kişisi olarak bilinen Nijeryalı Aliko Dangote, 25 milyar dolarlık geliriyle listenin ilk 25 sırasında yer alan ilk Afrikalı oldu.

Listeye İngiltere’nin en zengin işadamı, emlak kralı Gerald Grosvenor ve ailesi de 13 milyar doları bulduğu tahmin edilen servetiyle girdi.