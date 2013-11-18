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Ekonomi

Bill Gates: En zengin olmak istemiyorum

Bill Gates, 'Dünyanın en zenigini ' listesinden adı silininceye kadar servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi

18 Kasım 2013 12:53

Bill Gates, "Artık, 'Dünyanın en zengini' listesinde olmak istemiyorum, kişisel servetim küçülene kadar bağış yapacağım çünkü o listelerde olmak umrumda değil" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 70 milyar dolar serveti olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hayır kurumlarına bağış yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, “Artık ‘Dünyanın en zengini’ listesinde olmak istemiyorum” diye konuştu.

Gates, “Kişisel servetim küçülene kadar bağış yapacağım, ta ki adımı bütün ‘Dünyanın en zengini’ gibi listelerden sildirinceye kadar. Çünkü o listelerde olmak umurumda değil” dedi.

58 yaşındaki Bill Gates, 70 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak kabul ediliyor.

 

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