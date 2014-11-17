Bill Gates'i nasıl ikna ettiler?

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, tekonoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i nasıl ikna ettiklerini anlattı.

DenizBank, ABD Bankalar Birliği (ABA) ve finans sektöründe dünyanın en saygın kurumlarından biri olarak görülen Bank Administration Institute (BAI) tarafından verilen ‘2014 BAI Bankacılık İnovasyonu Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İnovatif Bankası’ seçildi. 8'i Türkiye'den olmak üzere 105 finansal kuruluşun 220’den fazla proje ile başvuruda bulunduğu yarışmada, Denizbank, 3 ayrı kategoride 5 proje ile Türkiye’yi temsil etti.

'Banka artık bir aplikasyon'

Capital.com.tr'de yer alan habere göre, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

“Bankalar artık kalın duvarların arkasında işlem yapılan, kapısında güvenlik görevlisi bulunan yerler değil. Artık banka, cebinizdeki bir aplikasyon. Önemli olan mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın cebine girebilmek. Denizbank’ın genel müdürü olarak teknoloji ile çalışanlarımızın çöpçatanlığını yaptım. Onların geliştirdiği teknolojik ürün ve hizmetlerle artık işlemlerimizin yüzde 80’inin alternatif kanallar dediğimiz, internet, mobil ve ATM’lerden yapılması söz konusu” şeklinde konuştu.

'Kağıt para kalmayacak'

Ödül töreninin ardından gazetecilerle biraraya gelen Ateş, artık paradigmaların çok hızlı değiştiği bir dönemden geçildiğini ifade ederek "Şube ve kağıt paranın kalmadığı bir döneme doğru dünya koşuyor. İnternet bankacılığının bile öldüğü işin mobil bankacılığa döndüğü bir dönemdeyiz. 'Z' jenerasyonu bugün 10-13 yaşında. 6-7 yıl sonra bu kuşak 20 yaşına gelecek ve bankacılık müşterisi olacak. Yani 5-15 yıl içinde bankacılık bambaşka bir nesil ile çalışacak. Bu kuşağın tüketim alışkanlıkları ve hayata bakışı çok farklı. Bu kuşağı da bugünden yakalamak mümkün. Onun için biz 'teknolojide tek limit gökyüzü' diyoruz" dedi.

Bankacılıkta oyunun artık 'lokal' değil 'global' hale geldiğini ve teknolojinin sadece bankaları değil her sektörde farklı kulvarlar açtığını da aktaran Ateş," Kimse büyük olduğu için gerinmesin, küçük olduğu için de yerinmesin. Artık gelişim döngüsü çok hızlandı. Bugün binlerce kilometre öteye anında para gönderebiliyorsun. İnsanlar için önemli olan içerik üretmek" değerlendirmesinde bulundu.

'Bill Gates'i ikna ettik'

Ateş teknoloji alanındaki ilk büyük adımı, 2005’te Microsoft’un henüz üzerinde çalışmaya devam ettiği bir dijital bankacılık işletim sistemini, Denizbank’ın kullanmasına izin vermesini sağlayarak attıklarını anlattı. Ateş, bunun için Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i bizzat ikna etmek zorunda kaldıklarını belirterek bugün gelinen noktada ise DenizBank'ın Microsoft için 'laboratuar' haline geldiğini belirtti. Ateş, şöyle konuştu: “Sistemin yazılımı henüz tamamlanmadığı için Microsoft bize vermek istemedi. Ancak biz ısrar ettik. Bunun üzerine, tek yetkilinin Bill Gates olduğunu söylediler. Biz de ekip olarak Bill Gates ile o dönem Polonya’da katıldığı bir zirvede buluştuk. Vizyonumuzu, projemizi anlattık ve bitmemiş bir sistemi uygulamamıza izin vermesi için kendisini ikna ettik. Sonrasında projeyle ilgili her noktada işlemleri bizzat Bill Gates ile sürdürdük. Sonuç, Haziran 2007’de tam anlamıyla uygulamaya geçen Inter-Vision Bankacılık Platformumuz sayesinde geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler bize bugün dünyanın en inovatif bankası ödülünü getirdi. Ayrıca bu sistem ile Türkiye’de ve yurtdışında birçok bankaya teknoloji satar hale geldik.” Ateş,'Ödeme platformu alanında Türkiye'nin Apple'ı mı olacaksınız? 'sorusuna "Neden olmasın? " yanıtını verdi. DenizBank'a ödül getiren ‘Inter Collect’ projesinin detaylarını ise Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman şöyle anlattı: “Örneğin hayatındaki ani bir değişiklik nedeniyle kredisini ödeme güçlüğü yaşayan müşterilerimizin kredilerini yeniden yapılandırdık. Bu anlamda dokunduğumuz 5 müşterimizden 4’ünü geri kazandık.

Erdoğan devreye girdi

Hakan Ateş gündeme dair soruları da yanıtladı.Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmeler dahil bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ve endişelendiğini söyleyen Ateş, Denizbank’ın dolaylı olarak etkilendiği ABD ambargosunun kaldırılması için yürüttüğü çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “Bize hep Denizbank olarak bakılıyor. Hissedarımız kim olursa olsun, biz BDDK’nın kurallarına göre hareket eden bir kuruluşuz. Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka olarak bir Türk bankasıyız. Sistemimiz çok emniyetli. Rus ekonomisine bir katkıda bulunmuyoruz. İşte bütün bunları ABD yetkililerine kanıtladık. Durumun biraz ‘köre attın, topalı vurdun’ durumu olduğunu ortaya koyduk. Bu süreçte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile BDDK yetkililerinin çok büyük katkısı oldu. Sayın Babacan bizzat ABD’li yetkililerle görüşerek, durumu anlattı.

'Fed'in faiz artışı ertelenebilir'

Öz kaynak karlılığının yüzde 20'lerden yüzde 11'lere kadar düştüğünü ve 2014'ün karlılık açısından zor bir yıl olduğunu kaydeden Hakan Ateş, şunları söyledi: “2015 daha da zor bir yıl olabilir. Özellikle jeopolitik riskler daha da artacak gibi görünüyor. Ancak Fed’in faiz artışı zannedildiği kadar hızlı olmayacak. Çünkü işsizliğin azalma nedenlerinden biri de insanların iş aramaktan vazgeçmesi. Dolayısıyla Fed'in gelecek yıl ilk yarıda beklenen faiz artışı ertelenebilir. O da Türkiye için iyi birşey. Ancak Türkiye de ev ödevlerini iyi yapmalı. Sanayiye de yatırım gerekir. Yapısal reformların tamamlanması lazım. Sektör açısından 2015’in öncelikli konuları kâr ve takipteki krediler olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Dolar için ne dedi?

Ateş, özkaynak karlılığında sürdürülebilirlik sınırının da yüzde 13 olduğunu ifade ederek "Biz bankacılığı sınırlarsak ekonomik büyümeyi de sınırlamış oluruz" dedi.Dolar/TL'de 8-10 kuruşluk bir köpük olduğunu söyleyen Ateş, "Şimdiki kura sadece enflasyonu koysanız, paritenin hiç değişmeyeceğini varsaysanız bile gelecek yıl için 2.40 TL kur demek olur" bilgisini de paylaştı.