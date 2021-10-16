Bilal Erdoğan ve TÜGVA yöneticileri hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucularından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile Vakıf Başkanı Enes Eminoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına çok sayıda kişi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edilmişti.

HKP avukatları da bu iddialar üzerine; Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, “görevi kötüye kullanma” ve “nüfuz ticareti” suçlarının işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, eski TÜGVA yöneticisi Tamer Özsoy’un, TÜGVA aracılığı ile kamuya yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının “ikrar” olduğu belirtildi. HKP avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti. Bilal Erdoğan, Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

"AKP’gillerin ve onların yardakçılarının suçlarının peşini bırakmıyoruz"

HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı da yaptıkları suç duyurusu ile ilgili yaptığı açıklamada; "AKP’gillerin ve onların yardakçılarının suçlarının peşini bırakmıyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Gazeteci Metin Cihan’ın Twitter üzerinden açıkladığı belgelerle ortaya çıkan TÜVGA diye bilinen ortaçağcı-gerici yapının işlediği suçlara karşı TCK madde 257 'görevi kötüye kullanma' ve TCK madde 255 'nüfuz ticareti' suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuza konu olay; TÜGVA'nın orduya, devlete, emniyete, yargıya ve bu kurumların en yüksek yerlerine hiçbir liyakat ve eğitim sahibi olmayan kişileri, torpille, gönderdikleri listeler yoluyla işe aldırmasıdır.

Biz, bunun neden böyle olduğunu biliyoruz? Bu ne TÜGVA’yı ne de o işe girenleri rahatsız etmiyor. Çünkü örnek aldıkları kişi zaten diplomasız bir şekilde ülkenin başında bulunuyor. O yüzden devletin bir kademesine girmek onlara hiçbir rahatsızlık vermiyor. Ancak bugün ülkemizin gençleri üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamıyor. Üniversitesi bittikten sonra işsiz kalıyor, asgari ücrete veya daha düşük ücretlere çalışmak zorunda kalıyor. Ama TÜGVA’nın gençleri hiçbir hakkı olmadan en iyi yerlere, en iyi maaşlarla işe giriyor.

Biz HKP olarak bu duruma sessiz kalamazdık ve kalmıyoruz. AKP’gillerin bugüne kadar işlediği bütün suçlara karşı nasıl sessiz kalmadıysak, buna da sessiz kalmıyoruz. Halkımızın, gençlerimizin, insanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Umarız ki günü geldiğinde Cumhuriyet’in savcıları ve hâkimleri bu suçları ortaya koyar ve suçlu olanlar adaletli mahkemelerde yargılanırlar." (ANKA)