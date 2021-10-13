TÜGVA Başkanı'ndan 24 saat içinde iki farklı açıklama: Yayınlanan belgeler için dün "sahte", bugün "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış" dedi

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, dün yaptığı açıklamada vakıf hakkında sızdırılan belgelerin sahte olduğunu iddia ederken bugün yaptığı açıklamada ise "Belgeler sızdırılmış" dedi.

Eminoğlu, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılarak sorularını yanıtladı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis belgeleri hakkında yaptığı açıklamada "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" dedi. Metin Cihan'ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, "Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması" değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu dün yaptığı açıklamada ise belgelerin sahte olduğunu öne sürerken, "Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" ifadelerini kullanmıştı.

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