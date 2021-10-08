TÜGVA’dan ‘iskelede kına’ açıklaması: Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur

TÜGVA, İBB’den kiraladığı Büyükada İskelesi’nde kına organizasyonları düzenlenmesinin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “İkinci organizasyon hakkında ise nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur denildi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşmada söz konusu değildir. Organizasyonlar biri TÜGVA’nın kira sözleşme tarihi olan 2018’den önce 2016’da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında ise nasıl ve ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur. CHP’nin İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptıkları gaspı, işgali ve gençlere şiddeti unutturmak için yeni bir yalan piyasaya sürmüştür. Yalanlar değil hakikat kazanacak. Gençler CHP faşizmini yenecek."

Ne olmuştu?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını dairfotoğraflar paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız.”

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üçüncü şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.

Ancak Ongun’un paylaştığı fotoğraflardan birinde kına organizasyonuna katılan bazı kişilerin cerrahi maske taktığı görülüyor.

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