TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis belgeleri hakkında yaptığı açıklamada "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" dedi. Metin Cihan'ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, "Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması" değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu, Cüneyt Özdemir 'in canlı yayınına katılarak sorularını yanıtladı. "Belgeleri sızdırmış, kendine yedek yapmış ve ifşa ediyor. Yola buradan çıksak bile ne kadar sıkıntılı olduğunu görürüz. Şu anda Metin Bey’in ifşa ettiği çalışmalar bizim çalışmalarımız oldu iddia ediliyor. Kendisinin evrakta düzenlediği yerler var, doğru bilgiler de var. Sistemimizden alınmış” diye konuştu.

Metin Cihan'ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, "Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz" ifadesini kullandı.

Eminoğlu şunları kaydetti:

"Adalar konusunda kaybettikleri için her alanda saldırmaya devam edecekler. Gündemimiz bunlarla meşgul değil, biz gençlik çalışması yapalım ve gençlerin gelişimine katkı sağlayalım"

TIKLAYIN | TÜGVA için torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis iddiası: Belgeler yayınlandı, TÜGVA "sahte" iddiasında bulundu