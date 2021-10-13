TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor

13 Ekim 2021 12:57
Metin Cihan'ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, "Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz" ifadesini kullandı.
Eminoğlu şunları kaydetti:
"Adalar konusunda kaybettikleri için her alanda saldırmaya devam edecekler. Gündemimiz bunlarla meşgul değil, biz gençlik çalışması yapalım ve gençlerin gelişimine katkı sağlayalım"
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