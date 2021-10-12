TÜGVA için torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis iddiası: Belgeler yayınlandı, TÜGVA "sahte" iddiasında bulundu

T24 Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. Devlet içinde kadrolaşmaya gittiği öne sürülen TÜGVA'nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü. TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı. TÜGVA'dan iddialara, "belgeler sahte" yanıtı geldi.

Cihan, dün, eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştığını, devlette FETÖ benzeri bir yapılanmaya giden vakıfla ilgili elindeki belgeleri de ilettiğini sosyal medya hesabından açıklamış, bunları yayımlayacağını söylemişti. Cihan, bugün, söz konusu belgeleri hesabından paylaştı.

Cihan, daha önce Gülen cemaatinin yaptığına benzer şekilde TÜGVA aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı içerisinde kadrolaşmaya gidildiğini iddia ederek, "Din istismarına dayalı ordu, emniyet, yargı kadrolaşması başta olmak üzere, FETÖ diye anlatılan ne varsa, tamamı bunlarda da var. Üstelik kişilerin kaydı tutulmuş. Kimlik numaralarına kadar excel listesi aslında daha uzun. Görsel olarak paylaşabilmek için bir kısmını aldım. Umarım okunabiliyordur. İsimlere, kimlik numaralarına, telefonlara bant çektim ama bu listelerin başka ellerde de olduğuna eminim. Bugün torpiliyle mutlu olanlar, yarın zor zamanlar geçirebilir. Çocukları cemaat yurduna alırsın, tornadan geçirirsin, sonra asker polis kadrolarına gönderirsin. Bilindik bir hikaye. Yeni sezon. TÜGVA versiyon. TÜGVA belgelerini gazete haberi yapsaydım 'Paralel devlet yapılanması' başlığı atardım" ifadelerini kullandı.

Cihan'ın açıkladığı belgelerde, TSK'den emniyete, Adalet Bakanlığı'ndan yargıya kadar birçok farklı kamu kurumuna yerleştirildiği belirtilen kişilerin isimleri yer alıyor. Belgelerde, bu kişilerin ne zaman sınava gireceklerinin, mülakat tarihlerinin de listelendiği görülüyor. Bu kişilerin referansları olarak da TÜGVA yöneticileri ile AKP eski milletvekili Mahmut Kaçar gösteriliyor. Belgelerde, "subay aday listesi", "özel harekat aday listesi", "astsubay aday listesi" gibi başlıklar dikkati çekiyor. Sözü edilen kişilerin atandıkları ya da atanacakları yerlerin listelerde belirtildiği de görülüyor.

ByLock benzeri program

Cihan, kendisine belgeleri gönderen kişinin, TÜGVA'nın bir dönem ERP adı verilen, ByLock benzeri bir programı kullandığını, telefona indirilen programda kayıtlı herkesin kişisel bilgilerinin yer aldığını, programın çökmesiyle milyonlarca kişinin bilgilerinin bilinmez ellere geçtiğini aktardığını da yazdı. Cihan, bu kişinin, "Bu program nüfus sistemine bağlıydı. Kişinin TC'sini yazınca tüm bilgileri çıkıyordu. Ben de zaten o zaman vakıftan ayrılma kararı verdim" dediğini aktardı.

"Yurt binalarına çöküldü"

Cihan, paylaştığı farklı bir belge için de "Yapılanma TÜGVA'dan ibaret değil. Örneğin yurtlara çökmek için 7 oluşum toplantı yapıyor. Liste hazırlanıyor, talepler iletiliyor, sonra aralarında paylaşım yapılıyor. İlk listede 821, ikincide 285 bina var. Yani öğrenciler yurt bulamazken meğer mevcut binalar bunlara dağıtılmış" dedi. Söz konusu belgede, özellikle İstanbul'daki kamu taşınmazlarının yurt olarak TÜGVA ile Kadem, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar gibi vakıf ve derneklere tahsis edildiği belirtiliyor.

Cihan, yayımladığı bir başka belge için de "Vergiler de TÜGVA'ya gidiyor. Belediyeler ve valilikler eliyle kamu kaynakları bu yapılanmaya aktarılıyor. Mali destek raporu başlıklı dosyada bunu çok net görebiliyoruz" dedi. Bu belgede de TÜGVA'ya verilen taşınmazlar ile kamu binalarının kiralarının belediyeler ve kamu kurumları tarafından ödendiği görülüyor.

CHP, Meclis'e taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Antmen, yüz binlerce insanın KPSS'ye girerek yerleşmeye çalıştığı devlet kadrolarına TÜGVA'nın torpille yandaşlarını yerleştiğini gösteren belgelerin ortaya çıktığını belirterek, "Metin Cihan'ın paylaştığı belgelerde onlarca kişinin çalıştıkları kurumları, mülakata girecekleri yer ve tarih, yerleşmek istedikleri kurumlar ile referans yani torpillerinin yazılı olduğu görülmektedir. Referans kişilerin telefon numaraları da belgede yer almaktadır.

Belgelerde astsubay aday listesi, polis özel harekat aday listesi ve subay aday listesi de yer almaktadır. Bu listelerde de yüzlerce kişinin bilgileri alınarak devlet kadrolarına yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir" dedi.

Taciz iddiası

Antmen, ismi açıklanmayan eski TÜGVA çalışanının mesajlarına da yer vererek, "Eski TÜGVA çalışanı gönderdiği mesajda ellerindeki torpil listelerinin yukarıya gönderildiğini ve TÜGVA içinde bir kadına cinsel tacizde bulunulduğunu da belirtmektedir" dedi. Antmen, şu soruları yöneltti:

"TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı yeni paralel devlet midir? FETÖ'den boşalan kadrolara TÜGVA mı yerleşmektedir?

15 Temmuz hain darbe girişimi ve 250 şehidimiz gerçeği varken neden halen paralel bir yapı kurulmak için uğraşılmaktadır? Yarın yine bu hata ve suçlar yüzünden bir darbe girişimi olsa ve şehitler verilse bunun hesabını kim verecektir?

Milyonlarca genç devlet memuru olmak için sınavlara girerken, mülakatlarda beklerken TÜGVA'nın torpille kamu kadrolarına yerleştirme yapmasını ahlaki ve hukuki buluyor musunuz?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; TÜGVA torpiliyle kamuya yerleşmiş kişi sayısı kaçtır? Bunlar hangi kurumlara girmiştir? Bu kişilerin isimleri nedir? Bu kişilerin kamu ile ilişikleri kesilecek midir?

TÜGVA'ya yapılan başvurular nereye gönderilmektedir? Cumhurbaşkanlığı sarayına mı gitmektedir? Burada kim ya da kimler bu listeleri değerlendirmektedir?

TÜGVA'da yaşandığı iddia edilen taciz olayı ile ilgili harekete geçilecek midir yoksa taciz konusu da diğer kanunsuz işe yerleştirmeler gibi örtbas mı edilecektir?"

"Komisyon kurulsun"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da belgeler için, "Eğer bu iddialar doğruysa, yeni paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Eğer 'kandırıldık, aldatıldık' masallarını bir kez daha duymak istemiyorsak TBMM çatısı altında derhal bir komisyon kurularak ciddiyetle araştırılması gerekiyor" dedi.

TIKLAYIN | Erkan Baş'tan TBMM'ye 'TÜGVA' çağrısı: İddialar doğruysa, yeni paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız