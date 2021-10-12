Erkan Baş'tan TBMM'ye 'TÜGVA' çağrısı: İddialar doğruysa, yeni paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Metin Cihan'ın Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) devlet kadrolarına torpille yerleştirdiği personel iddiasına ilişkin "Eğer bu iddialar doğruysa, yeni paralel devlet yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Eğer 'kandırıldık, aldatıldık' masalarını bir kez daha duymak istemiyorsak TBMM çatısı altında derhal bir komisyon kurularak ciddiyetle araştırılması gerekiyor" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haftalık değerlendirme toplantısında gazeteci Metin Cihan'ın Twitter hesabından, eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı belgelerindeki iddiaları Meclis çatısı altında dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı TÜGVA'nın asker, polis, yargı, hatta devlet yurtlarına dek devletin çeşitli kadrolarına isimler yerleştirdiği iddiasını değerlendiren Baş, şunları söyledi:

"Milyonlarca gencimiz, bin bir zorlukla üniversite okuyup ardından KPSS sınavlarına hazırlanıp mülakat denilen ne olduğu belirsiz bir aşamada elenirken, yandaş vakıfların, cemaatlerin, tarikatların kamuda örgütlenmesi çok ciddi ve vahim bir iddiadır. Daha önce AKP eliyle iktidar haline gelen Fethullahçılardan boşalan yerlere bu sefer yeni tarikat ve cemaat kadrolarının yerleştirilmesi ile ilgili iddialar derhal araştırılmalıdır, belgelerin ve ismi geçenlerin kadrolaşıp kadrolaşmadığını doğruluğunun araştırılması için hemen hiç vakit kaybetmeden bir komisyon kurulmalıdır. Şimdi bir kez daha 'kandırıldık aldatıldık' masalları duymak istenmiyorsak, hemen harekete geçmeliyiz. Biz hazırız, iddiaların doğru olmadığı sonucuna varabilmeyi ve yanılmış olmayı çok isteriz."

"Halk sizi bedavaya rezil eder"

AKP'nin son dönemde hız verdiği PR çalışmalarına da değinen Baş, Erdoğan'ın basketbol oynadığı, gençlerle buluşma toplantısındaki şarkı söylediği görüntüleri de hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin, yurttaşın hiçbir gerçek sorununu çözemeyen, çözmek ne kelime büyüten AKP&Saray iktidarı algı oyunları ile yola devam etmeye çalışıyor. Dünyanın parasını alan bir iletişim başkanlığı var, gençliğin oyunu alacağım diye imaj çalışması yapıyorlar, tam anlamıyla Erdoğan'ı rezil ediyorlar. Rezil olmak için bu kadar para harcamaya gerek yok, sokağa çıksanız bu halk sizi zaten bedavaya rezil eder" dedi. Baş, bir kez daha ortaya çıkan belgelerin öneminin altını çizerek "Görüntülerden anladığımız Saray'ın keyfi yerinde ama artık keyiflerinin biraz kaçması gerekiyor. Öyle şarkıyla, türküyle gerçekler gizlenemez. Havuz medyasının gazeteci Metin Cihan'ı hedef göstermesiyle de bu iş kapanmayacak. Ona yönelik iftira haberleri, tehditler ancak ve ancak söylediklerinin yarattığı korkunun büyüklüğünü göstermektedir. İddiaların üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz haberiniz olsun."