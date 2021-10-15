TÜGVA’nın referanslı listesinde yer alanlar konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu listedeki isimler konuştu. Vakfın referanslıları arasında iki kaymakam dikkati çekerken, bazılarının hâkim, savcı, polis ve asker olarak atandığı görüldü. Listede yer alan mülakatı geçemeyenlerden M.K, “Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki” dedi.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in haberine göre, M.K isimli avukat şu ifadeleri kullandı:

“Başvurmuş olduğumuz sınavda aradığımız referanslardan biri TÜGVA’dan olabilir. Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki. Eşten dosttan referans olmalarını istedim. Onlar da belgelerde ismi geçen kişiden istemiş olabilir. Ama mülakatı geçemedim. Şu anki tüm hâkim, savcılar ve sınava girmiş avukatların hepsi referans istiyor. Keşke referans istemeden olsaydı.”

Avukat M.K’ye referans olduğu iddia edilen Siirt TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Eşref Olgaç ise iddiaları yalanlayarak, “Bize referans olma talebi her zaman gelir. Ama biz vakıf olarak kimsenin hakkını yemedik, yemeyiz de” ifadelerini kullandı.

“Ensar Emre Aksoy’un TÜGVA’da yöneticilik yaptığından haberim yoktu”

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2017 yılında mülakata giren A.Ç ise TÜGVA “sızıntılarında” kendisine referans olduğu belirtilen, TÜGVA’nın eski Ankara Yurtlar Müdürü Ensar Emre Aksoy’un üniversiteden arkadaşı olduğunu anlattı. Şu an askeriyede görevde olan A.Ç, kimseden referanslık almadığını ileri sürerek, “Referans için kimseden ricada bulunmadım. TÜGVA’ya üyeliğim, gitmişliğim yok. Mülakata başvururken yazılan referansta da iş yerinden iki mühendis arkadaşımı yazdım. Referans derken; güvenlik araştırması için sordukları kişileri yazdım. Ensar’ın TÜGVA’da yöneticilik yaptığından haberim yoktu.”