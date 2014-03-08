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Berkin Elvan'ın babası: Hala kritik durumda, sağlığı ciddiyetini koruyor

Gezi eylemeleri sırasında yaralanan Berkin Elvana'ın babası, oğlunun sağlık durumu ile ilgili ciddiyetin devam ettiğini söyledi

08 Mart 2014 15:21

Gezi parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013'te İstanbul Okmeydanı'nda çıkan olaylarda yaralanan ve halen yoğun bakımda bulunan Berkin Elvan'ın sağlık durumuyla ilgili babası açıklama yaptı.

Sami Elvan, "Berkin'i sabah 09.00 civarında ziyaret ettim. Berkin'in ateşi 39-40 dereceyi aşıyordu. Nabzı 157'lerdeydi, şimdi 126'ya düşmüş. Dileğimiz, dualarımız sağlığına kavuşmasıdır. Ancak hala daha kritik durumda, sağlığı ciddiyetini koruyor" dedi.

"Doktorlar da Berkin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve her an herşeyin olabileceğini söylüyorlar" diyen Baba Elvan, "Bizim tek dileğimiz Berkin'in dönmesidir, inşallah o dönecek. Bilincinin kapalı olduğunu biliyoruz, yanına girdiğimde çok uzun durmadık, kendisini fazla yormuyoruz. 266 gündür bizimle birlikte hareket eden bütün sevdiklerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada bekleyen dostlar da kendi çocukları burada olduğu için bizimle birlikteler" diye konuştu.

Baba Sami Elvan, "Bu arada Berkin'i vuranların hala daha bizim etrafımızda, sanki bu ülkeye birşeyleri biz yapmışız gibi onlarda burayı ablukaya almışlar. Onlara hiç gerek yok. Berkin buradan alnının akıyla çıkacak" ifadesini kullandı.  Bu arada Berkin Elvan 'a destek için yaklaşık 25-30 kişilik grup da hastane önünde bekliyor.

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