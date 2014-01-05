Berkin Elvan’ın doğum günü hastanede kutlanacak

Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve komaya giren 14 yaşındaki Berkin Elvan, bugün 15 yaşına bastı. Berkin Elvan’ın doğum günü, bugün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 16.00’da kutlanacak.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013 günü polisin tabancasından çıkan gaz kapsülüyle vuruldu.

Berkin, 203 gündür uyutuluyor. Defalarca kez ameliyat geçirdi. Vurulmasının ardından 2 mevsim geçti. Dünya yeni 2013’ü uğurladı, 2014’e ‘merhaba’ dedi.

Berkin Elvan’ın doğum günü için 5 Ocak Pazar günü, tedavi altında tutulduğu Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Berkin’in doğum gününde, onun uyanacağı anı iple çekenler, “Uyan Berkin, iyi ki doğdun!” demek için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan buluşma çağrısında, “Berkin Elvan, günlerdir uyuyor. Polis tarafından Okmeydanı’nda vurulan Berkin, henüz 14 yaşındaydı. Berkin 15. yaşına 5 Ocak’ta girecek; elimizde balonlarla Berkin’in yattığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde, saat 16.00’da buluşuyoruz. İyi doğdun Berkin, bizimle güzel günlere büyümen dileği ile!(Helyumlu balonla gelebilirsiniz)” denildi.

Ünlülerden Berkin Elvan mesajı

Berkin’in doğum günü için ünlüler de Twitter’dan mesajlar paylaştı.

İşte o tweetler:

Müslim Sarı

Bugün 5 Ocak. Berkin'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun hadi uyan Berkin...

Aykut Erdoğdu

Sen uyandığında daha güzel bir dünya gör diye... Uyan paşam uyan... #DogumGununKutluOlsunBerkin

Nazlıcan Özkan

#iyikidoğdunberkin - yeni yaşında #berkinuyanacak ve biz onu komaya sokanları unutmayacağız...

Sarp Apak

Berkin iyi ki doğdun. uyan diye bekliyen çok kişiyiz kardeşim #İykidoğdunBerkin

Hüseyin Aygün

Berkin'in polis tarafından gaz bombasıyla vurularak bilincinin kapanmasının bugün 203. günü.. Polislerin hiçbirinden ifade alınmadı..

Hasibe Eren

Güzel çocuğum , doğum günün kutlu olsun...#uyanberkin

Süleyman Çelebi

5 Ocak'ta Berkin 15 yaşına giriyor. "İyi ki doğdun Berkin Elvan! Haydi uyan!"

Ahmet Ümit

Gaz köpsülü ile vurulan Berkin komada. Doğum gününde de açamayacak gözlerini. Bundan daha büyük bir acı olur mu? #DoğumGününKutluOlsunBerkin

Nurgül Yeşilçay

Belki de dogum gununu arkadaslariyla kutluycakti Berkin, belki de ailesiyle ama boyle kutlamayi kimse hayal etmemistir. Hastane odasinda!!!!

Elif Ilgaz

15 yaşına uykuda girecek... Berkin'in doğum gününde, 5 Ocak pazar saat 16'da hastaneden dilek balonları uçurulacak..

Zeki Kayahan Coşkun

Ekmek almaya giderken polisin başından vurduğu ve aylardır komada olan, 14 yaşındaki Berkin'i düşman olarak gören nazarımda vicdansızdır.

Haluk Levent

Uyan Berkin uyan! Seni bekliyor Bitireceğin okul Savaşacağın hayat! Hatta seveceğin kızla gezeceğin Demiri paslı Pedalı kırık bisikletin..

Nedim Şener

Hukuk Berkin Elvan'ı vuran polisi bulup yargılayamadı ama haber yapan Posta gazetesine 6 dava açtı. Affet bizi Berkin