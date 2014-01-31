Taksim'de Berkin Elvan yürüyüşüne polis müdahale etti

Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle başından vurulan Berkin Elvan için Taksim Tünel'de toplanan yaklaşık 50 kişilik gruba polis müdahale etti.

Saat 18.00'de toplanan grup, Tünel'den Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyerek, orada basın açıklaması yapmak isteyince polis tarafından durduruldu.

TOMA eşliğindeki çevik kuvvet polisleri, İstiklal Caddesi'ni kapatarak grubun yürümesine izin vermedi. Bu sırada yürüyüşte ısrar eden grup ile polis arasında arbede yaşandı. TOMA'nın su sıktığı gruptan 10 kişi ellerindeki pankartla bir süre caddede oturdu. Polis, zaman zaman slogan atan grubun dağılması yönünde anonslar yaptı. Yaklaşık bir saat süren gerginlik sonrası pankart açarak, oturan 10 kişi kendilerini çeviren polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin polis otbüsüne bindirilmeleri sırasında, bazı vatandaşlar polise tepki gösterdi.