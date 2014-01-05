Ekmek almaya giderken vurulan Berkin Elvan’a ekmeklerle gittiler

Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve komaya giren 14 yaşındak Berkin Elvan’ın doğum günü, bugün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 16.00’da kutlandı. Sevenleri hastane bahçesinde yüzlerce balonu gökyüzüne uçurdu. Ekmek almaya giderken vurulan Berkin'in doğum gününe sevenleri, ellerinde ekmeklerle geldi.

Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve komaya giren 14 yaşındaki Berkin Elvan, bugün 15 yaşına bastı. O günden bu yana yoğun bakımda. İki kez kalbi durdu, 3 ameliyat ve bir küçük operasyon geçirdi. Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve komaya giren 14 yaşındaki Berkin Elvan, bugün 15 yaşına bastı. O günden bu yana yoğun bakımda. İki kez kalbi durdu, 3 ameliyat ve bir küçük operasyon geçirdi.

Berkin Elvan’ın ismini taşıyan internet sitesine, ailesi tarafından konulan yazıda Berkin’in doğum günü için şu satırlar yer aldı:

Berkin uyanacak

Berkin geride kalan 204 gün boyunca 3 büyük ameliyat ve bir ufak operasyon geçirdi. Çoğunlukla makinaya bağlı olarak nefes alıyor. Yoğun bakımda ve tedavisi büyük bir özveriyle devam ediyor. Beyin Cerrahisi ve Yoğun Bakım doktorlarına, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve hastanede Berkin ile ilgilenen tüm hastane personeline teşekkür ediyoruz. Berkin uyanacak biliyoruz.

204 gün geçti

Beyninde biber gazı kapsülü yaralanmasına bağlı hasar çok fazla. Ciğerlerinde yoğun biber gazına maruz kalmasından dolayı halen tedavisi tamamlanmamış hasar var. 16 Haziran 2013 gününden bu yana iki kez kalbi durdu. Direndi Berkin. Teslim olmadı direniyor. 15 yaşına bastı bugün. İlk kez kendi doğum gününde uyuyor canımız. Binlerce insanımız onun için isyan ederken o yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. 204 gün geçti ve adli soruşturma göstermelik olarak bir dosya numarasıyla mevcut. Avukatımız Evrim Deniz Karatana geride kalan 7 ay boyunca etkin bir soruşturma sürdürülmediği için dosyayı AİHM’ne taşıyacak bu ay içinde.

Pankart ve slogan yok

Hastanede sembolik bir doğum günü organize etmek istedi dostlarımız. Hayır diyemedik. Tek ricamız pankart getirilmemesi, slogan atılmaması oldu. Berkin’le beraber 1000 in üstünde yatan hasta var Okmeydanı Hastanesi’nde ve biz onlara saygı duyulması gerektiği için bu ricada bulunduk.

İsmini yazın, resmini kullanın

Berkin’i vuran polisler tespit edilmeyip devlet korumasında saklanırken, adli bir yaptırım uygulanmazken, Berkin’i haber yapan gazetelere ceza yağıyor. İsmini açık yazdıkları, fotosunu mozaiklemeden koydukları için veriliyor cezalar. Berkin Elvan’ın polislerce vurulduğu nokta dışında mozaiklenecek bir gizlisi yok. Resmini kullanabilirsiniz biz aile olarak izin veriyoruz. Berkin Elvan’ı dünyanın tüm ezilen ve direnen halkları açıkca ismi ve resmiyle biliyor. İsmini açıkca yazabilirsiniz. Katillerimizi, tetikçileri saklayan devlet evlatlarımızın yaşam hakkına saygı göstermeyen devlet isimlerinin kısaltılmasını, fotoğraflarının mozaiklenmesini isteyemez. Bize tetiği çekenlerin isimlerini versinler. O isimleri kısaltmayla yazar fotolarını mozaikleriz merak etmesinler. Berkin’i vuran polisler tespit edilmeyip devlet korumasında saklanırken, adli bir yaptırım uygulanmazken, Berkin’i haber yapan gazetelere ceza yağıyor. İsmini açık yazdıkları, fotosunu mozaiklemeden koydukları için veriliyor cezalar. Berkin Elvan’ın polislerce vurulduğu nokta dışında mozaiklenecek bir gizlisi yok. Resmini kullanabilirsiniz biz aile olarak izin veriyoruz. Berkin Elvan’ı dünyanın tüm ezilen ve direnen halkları açıkca ismi ve resmiyle biliyor. İsmini açıkca yazabilirsiniz. Katillerimizi, tetikçileri saklayan devlet evlatlarımızın yaşam hakkına saygı göstermeyen devlet isimlerinin kısaltılmasını, fotoğraflarının mozaiklenmesini isteyemez. Bize tetiği çekenlerin isimlerini versinler. O isimleri kısaltmayla yazar fotolarını mozaikleriz merak etmesinler.

Berkin direniyor

Berkin yaşıyor, direniyor. Abdullah, Mehmet, Ethem, Ali İsmail, Medeni, Ahmet ve Hasan Ferit için yaşıyor, direniyor. Donarak ölen bebek için, buz saçağı başına düştüğü için ölen çocuk için, Van’da ölen kardeşleri için, Roboski’de katledilen çocuklarımız için, sokakta bulup oyuncak sandığı el bombasının patlamasıyla hayatını kaybeden çocuklar için Berkin yaşıyor ve direniyor.