Sami Elvan: Berkin'in arkadaşları okulda, oğlum burada; adalet mi bu?

Hülya Karabağlı / Ankara

Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve birçok ameliyat geçiren 14 yaşındaki Berkin Elvan, bugün 15 yaşına giriyor.

Okmeydanı Hastanesi'nde oğlu Berkin'in hayata dönmesini bekleyen baba Sami Elvan, T24'e, "Berkin'in arkadaşları okula gidiyor. Oğlum burada. Adalet mi bu" diyor. 16 Haziran 2013'den beri hastane önünde nöbetlerini sürdüren Sami Elvan, " Biz hep hastanedeyiz. Hep hastanedeydik" sözleriyle umutlu bekleyişlerini vurguluyor.

Sami Elvan, tüm Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatırken, hükümet ve yetkililerden şu ana kadar tek bir telefon almadıklarını anlatıyor.

"Yargı aşamasında hiçbir gelişme yok" diyen Elvan, hukuki süreci şu sözlerle anlatıyor: "Adalet de yok. Çünkü benim çocuğumu vuran kimse yok ortada. O kadar vahim bir durum ki."

Doktorların, Berkin'in durumunu, 'Dikenli bir yol. Basamak basamak çıkacak" sözleriyle açıkladığına dikkat çeken baba Elvan, oğlunun gözlerinin açık olduğunu ancak konuşamadığını söylüyor. " Berkin'in bizi anlayıp anlamadığını bilmiyoruz. Tepki yok. Ama, ilk günkü gibi de değil" diyen baba Elvan, yaşadıklarını kısacık ama bir hayatı anlatacak kadar sözlerle anlatıyor:

"Berkin, bize, bu ülkede yolda yürürken bile can güvenliğinin olmadığını gösterdi. Herkesin başına her şey gelebilir".

Berkin, 203 gündür uyutuluyor. Defalarca kez ameliyat geçirdi. Doğum günü için 5 Ocak Pazar günü, tedavi altında tutulduğu Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Berkin’in doğum gününde, onun uyanacağı anı iple çekenler, “Uyan Berkin, iyi ki doğdun!” demek için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.