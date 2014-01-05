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Yaşam

Sami Elvan: Berkin'in arkadaşları okulda, oğlum burada; adalet mi bu?

Sami Elvan: Berkin, bize, bu ülkede yolda yürürken bile can güvenliğinin olmadığını gösterdi. Herkesin başına her şey gelebilir

05 Ocak 2014 15:34

Hülya Karabağlı / Ankara

Gezi Parkı eylemlerinde evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve birçok ameliyat geçiren 14 yaşındaki  Berkin  Elvan,  bugün 15 yaşına  giriyor.

Okmeydanı Hastanesi'nde oğlu Berkin'in hayata dönmesini  bekleyen  baba  Sami  Elvan,  T24'e, "Berkin'in  arkadaşları okula gidiyor. Oğlum burada. Adalet mi bu"  diyor.  16 Haziran 2013'den beri  hastane önünde  nöbetlerini sürdüren  Sami  Elvan, " Biz hep  hastanedeyiz. Hep hastanedeydik" sözleriyle umutlu bekleyişlerini vurguluyor.

Sami Elvan, tüm Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatırken, hükümet ve yetkililerden  şu ana kadar  tek bir telefon almadıklarını anlatıyor.

"Yargı aşamasında hiçbir gelişme yok" diyen Elvan, hukuki süreci şu sözlerle anlatıyor: "Adalet de yok. Çünkü benim çocuğumu vuran kimse yok ortada. O kadar vahim bir durum ki."

Doktorların, Berkin'in durumunu, 'Dikenli bir yol. Basamak basamak çıkacak" sözleriyle açıkladığına dikkat çeken baba Elvan, oğlunun gözlerinin açık olduğunu ancak konuşamadığını söylüyor.  " Berkin'in bizi anlayıp anlamadığını bilmiyoruz. Tepki yok. Ama, ilk günkü gibi de değil" diyen baba Elvan, yaşadıklarını  kısacık ama bir hayatı anlatacak kadar sözlerle  anlatıyor:

"Berkin, bize,  bu  ülkede yolda  yürürken bile  can güvenliğinin olmadığını gösterdi. Herkesin başına  her şey gelebilir".

Berkin, 203 gündür uyutuluyor. Defalarca kez ameliyat geçirdi. Doğum günü için 5 Ocak Pazar günü, tedavi altında tutulduğu Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Berkin’in doğum gününde, onun uyanacağı anı iple çekenler, “Uyan Berkin, iyi ki doğdun!” demek için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluşacak.

 

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