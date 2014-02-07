CHP, Berkin Elvan için Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP, Gezi eylemleri sırasında evinden fırına ekmek almaya giderken başına isabet eden biber gazı kapsülü yüzünden 236 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Berkin Elvan için Meclis araştırması önergesi verdi. TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, Berkin’in sorumluları hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığı ifade edildi.

Önergede, “Berkin Elvan’ın vurulduğu tarihten 230 gün sonra şüpheli sıfatıyla 7 polis ifade vermiştir. İfade veren 7 polisin de saat 8’den sonra göreve başladıkları bilinmektedir. Bugüne kadar tanıklar dinlenmemiş, görüntüler bulunamamış, vurulduğu gün olay yerinde olan polislerin isimleri verilmemiştir. Buna karşılık başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Berkin Elvan’a destek eylemleri yapanlar ise darp edilip, gözaltına alınmıştır” dendi.

Tunceli Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün’ün kaleme aldığı Meclis araştırması önergesi ve gerekçesi şöyle:

“28 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı’nda polisin müdahalesi ile başlayan ve hızla bütün Türkiye’ye yayılan Gezi Direnişinde 7 gencimizin hayatını kaybetmesinin yanı sıra onlarca direnişçi gözünü kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış ve gözaltına alınıp tutuklanmıştır.

Günlerce süren Gezi Direnişinde 14 yaşındaki Berkin Elvan, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan evinden fırına ekmek almak için giderken arkadan başına isabet eden bir biber gazı bombasının kapsülüyle 16 Haziran 2013 tarihinde vurulmuştur. 06.02.2014 tarihi itibari ile 236 gündür yoğun bakımdadır. 14 yaşında girdiği yoğun bakımda artık 15 yaşındadır.

‘Olay aydınlatılmak yerine kapatılmak isteniyor’

Milyonların umudu haline gelen Berkin Elvan’ın yaşadığı olay ile ilgili ise bugüne kadar ailesi, avukatları ve kamuoyunun bütün baskılarına rağmen soruşturmada tek bir adım bile atılmamış ve olay ile ilgisi bulunanlar tespit edilmemiştir. Savcılık ve emniyet ortak çalışma ile olayı aydınlatmak yerine kapatmaya çalışmaktadır.

Öyle ki bugüne kadar tanıklar dinlenmemiş, görüntüler bulunamamış, vurulduğu gün olay yerinde olan polislerin isimleri verilmemiştir. Buna karşılık başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Berkin Elvan’a destek eylemleri yapanlar ise darp edilip, gözaltına alınmıştır.

Berkin Elvan’ın vurulduğu tarihten 230 gün sonra şüpheli sıfatıyla 7 polis ifade vermiştir. Avukatlarının özellikle sabah saat 7 ile 8 arasında görev yapan polislerin adlarını talep etmelerine karşın 8’den sonraki polislerin adları gönderilmiştir. İfade veren 7 polisin de saat 8’den sonra göreve başladıkları bilinmektedir. Polisler, verdikleri ifadelerde o tarihte görev alıp almadıklarını hatırlamadıklarını ve bütün Türkiye’nin gaza boğulduğu günler için ise ‘hiç gaz kullanmadıklarını’ söylemişlerdir. Gaz bombalarının hiç eksik olmadığı ve her fırsatta yoğun saldırıların olduğu Okmeydanı’nda gaz bombasının kullanılmadığı yalandır. Diğer bir husus ise soruşturmanın eski savcısı Adnan Çimen, görgü tanıklarına, ‘Berkin Elvan’ın cebinde veya elinde molotof, taş, torpil gibi maddeler var mıydı? Molotof attı mı?’ diye sormuştu. Polis tarafından gaz bombası ile vurulan ve üç mevsimdir komada olan Berkin Elvan’ı suçlu gösterme çabaları kamuoyu vicdanını zedelemektedir.

‘Sarısülük’ün dosyası 45 gündür bakanlıkta’

Gezi Direnişi’nde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün dosyası yaklaşık 45 gündür Adalet Bakanlığı’nda bekletiliyor, Ali İsmail Korkmaz’ın davası Kayseri’ye nakledilmiş, Mehmet Ayvalıtaş’ın duruşmasına sanık dahi getirilememiş ve mahkeme heyetinin salondaki avukatları bile dinlemeden duruşmayı ertelemiş, Abdullah Can Cömert’in, Ahmet Atakan’ın, Medeni Yıldırım’ın, Hasan Ferit Gedik’in ise bugüne kadar duruşmaları dahi olmamıştır. 7 Fidanımızın katilleri ellerini kollarını sallayarak sokakta dolaşırken Berkin Elvan 236 gündür yoğun bakımdadır.

15 yaşındaki Berkin Elvan’ın hayatından 236 gününü çalanlar ile ilgili etkin bir soruşturma yapılmamış olması adalete olan güveni zedelemektedir. Berkin’den gelecek iyi haberi umut ile bekleyenlerin ve ailenin, acılarının bir nebze azaltılabilmesi için gerçeklerin ortaya çıkarılması ve araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”