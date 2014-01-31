Berkin Elvan davasında polisler ifade verdi: Olayı hatırlamıyoruz

Gezi Parkı direnişinde, 16 Haziran 2013’de yapılan müdahalede, Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan ve 231 gündür komada olan 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın babasının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 229 gün sonra Gezi eylemlerinde görev yapan polislerin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Polislerin ifadesinde öne çıkan iddia, Okmeydanı müdahalesini ya da Berkin Elvan'ı hatırlamadıklarını söylemeleri.

Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen’in, HSYK’nın 16 Ocak kararnamesi ile Büyükçekmece Savcılığı’na atanmasının ardından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Abdullah Yıldırım’a ifade veren Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 7 polis, Gezi eylemlerinde görev aldıklarını ancak Berkin Elvan’ı yaralamadıklarını söylediler. İfade veren 7 polis gaz kullanımı konusunda hizmet içi eğitim aldıklarını belirtirken, 5 polis olaylar esnasında gaz kullanmadıklarını, 2 polis ise gaz kullandıklarını ancak Berkin Elvan’ın yaralanmasına neden olmadıklarını savundu.