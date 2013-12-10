Kılıçdaroğlu: Mala verdiğin değeri cana ver, Berkin Elvan komada!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'da 2014 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada Sayıştay raporlarının Genel Kurula açıklanmamasını eleştirerek, "Sayıştay denetimi yürütmenin işlevselleştirilmesinin önemli araçlarındandır. Gider ve gelirleri ifade eden Sayıştay'ın yürütme organından bağımsız olması gerekir. Biz muhalefet olarak bu raporları istiyoruz. Siz niye istemiyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ın denetleme yetkisini azaltan yasal düzenlemeleri de meclis gündemine taşıdı.

Hükümetin Orta Vadeli Mali Plan'ın geç açıklandığını belirten Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın önerisi ile Anayasal bir kurum olarak düzenlenen Ekonomi Sosyal Konseyi'nin 3 ayda bir toplanması gerektiğine dair hüküm bulunmasına rağmen 5 yıldır toplanmamasını da eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda 2014 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

'Suçlulardan birisi de Cemil Çiçek'tir'

Politikacılar eleştirilerden ders almalı. Ben düşünüyorum. Sizinde düşünmeniz lazım. Ben düşünüyorum. Birisinin çıkıp izah etmesi lazım. Adalet Bakanlığı'nın raporunu okuyorum. Denetim dayanağı amacı ile kamu idaresinin yönetimi tarafından yapılmadığı için 2011'e ilişkin görüş bildirilememiştir.

Bilgi vermeyen, görüş beyan etmeyen, bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin hangi gerekçe ile kabul edersiniz? Bizim iyi niyetli olamadığımızı düşünebilirsiniz. Söyleyeyim bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim doğrunun arkasından gitmek bu gibi bir niyetimiz var. Sayıştay dedi ki, "rapor yeni bitti, rapor hazır değil" dediler. Kabul ettik. Sonra geçen sene hesap sorduk. 1 yıl sonra bile açıklanmadı. Suçlulardan birisi de TBMM başkanlığı koltuğunda oturan Cemil Çiçek'tir. 132 rapor verdik. "Bilgi istiyoruz" dedik vermediler. TBMM'den milletvekillerinden Sayıştay'ın raporu hangi gerekçe ile saklanır? İçinde kirli sayfalar var. Yürütme organı hesap vermek istemiyor. Sonra torba kanun çıktı bu parlamentodan. Kanuna göre Sayıştay'ın denetim yapma yetkisi kaldırıldı. Bu sizin oylarınız ile oldu.

'Sayıştay yürütme organından bağımsız olmalı'

Biz Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Başbakan buna kızıyor. AYM de Sayıştay'ın denetim yetkisini kaldıramazsınız dedi. AYM şu kararı verdi: Yasama organının denetlenmesi verilen bütçe ve bütçenin denetlenmesini de kapsamaktadır. Sayıştay'ın denetimi, Sayıştay raporlarını kapsamaktadır. Öte yandan Sayıştay denetimi yürütmenin işlevselleştirilmesinin önemli araçlarındandır. Gider ve gelirleri ifade eden Sayıştay'ın yürütme organından bağımsız olması gerekir. Biz muhalefet olarak bu raporları istiyoruz. Siz niye istemiyorsunuz? Neden istemiyorsunuz? Bu parlamentoya saygı göstermiyor musunuz? Saygı gösterseler bu raporun gelmesini engellemezler.

2013'te bir yasa daha geldi. Sayıştay'ın denetim yetkisini tamamen kaldırdı. İtiraz ettik, Sayıştay itiraz etti. Şimdi bir kenarda bekliyor. Noldu? 50 Sayıştay üyesinin 42'sini bu hükümet seçti .

Bu bütçe meşru bir bütçe değildir. Bütçesi meşru olmayan bir hükümetin yasama organı sadece göstermelik bir kurumdur. Sizin bilgi alma hakkınızı engelliyorsa yürütme organı, hangi güçler ayrılığından bahsediyorsunuz?

'Orta Vadeli Mali Plan verilmedi'

Bu yürütme organı parlamentoya saygı duymuyor. Neden? İlk çıkardıkları yasada , orta vadeli mali plan haziran sonunda verileceği yazıyordu. Yasama organı yasa çıkarmış dediler, hikaye dediler. Sonra baktılar, bir türü olmuyor. Kanun hükmünde kararname çıkardılar. Orta vadeli mali planı haziran sonuna kadar değil da 15 Eylül'e verelim dediler. Buna bile uymadılar. Şimdi şu soruyu sormaları lazım: vicdan sahibi olan herkese sesleniyorum. Bunlara hangi gerekçe ile değer vereceksiniz? Sadece bu mu? Çünkü yasama organını tanımıyorlar.

'Ekonomi Sosyal Konseyi 5 yıldır toplanmadı'

Başbakan dedi ki, Ekonomi Sosyal Konseyi, anayasal bir kurum olmalıdır. Sonra bu gerçekleştirildi. Ama sonra bu konseyin başkanını Başbakan yaptılar. Konsey 3 ayda bir toplanır dediler. Ama en son ne zaman toplandı? 2009'da . 5 yıldır toplanmıyor bu konsey.