T24 LogoT24 Logo
Gündem

Berkin Elvan'ın babası: Çocuğumu vuran yargılansın

Berkin Elvan'ın annesi, 191 gündür komada bulunan çocuğu için, 'Sokaklarda oynayan çocuklara bakıyorum benim çocuğum onların arasında yok. Neden benim çocuğum yoğun bakımda?' dedi

23 Aralık 2013 17:12

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı olaylarının sürdüğü 16 Haziran’da Okmeydanı’nda evden ekmek almaya çıktığı sırada gaz bombası fişeğinin başına gelmesi nedeniyle yaralanarak komaya giren Berkin Elvan'ın ailesi ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında gözyaşlarının tutamayan baba Sami Elvan, "Neden bizim derdimize derman bulmuyorlar. Bunun hesabını verecekler bana, benim çocuğumu vuran kimse yargılansın" dedi.

Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hüseyin Aygün, Berkin Elvan'ın 191 gündür bilincinin kapalı olduğunu ifade ederek, "Berkin tam 3 mevsimdir komada, 3 mevsimdir gözlerini açmadı ve annesinin elini tutmadı. Berkin vurulduktan 9 gün sonra avukatı suç duyurusunda bulundu. Ancak aradan geçen zamanda tek bir polisten ifade alınmadı" dedi. Berkin'in babası Sami Elvan, "Neden bizim derdimize derman bulmuyorlar. Bunun hesabını verecekler bana, benim çocuğumu vuran kimse yargılansın" diye konuştu.

Berkin'in annesi Gülsüm Elvan da, "Sokaklarda oynayan çocuklara bakıyorum benim çocuğum onların arasında yok. Neden benim çocuğum yoğun bakımda?" dedi.

Olayın meydana geldiği yerde bir çay bahçesinde çalışan Sunay Yıldız ise, "Berkin'in ailesi ile birlikte biz buraya adalet dilenmeye değil, adalet istemeye geldik. Berkin olaylarla alakası olabilecek yaşta değildi" diye konuştu.


 

ETİKETLER

gezi parkıgezi protestolarıberkin elvangaz bombası fişeğikomayaralısami elvangülsüm elvansuna yıldızchphüseyin aygünankaramilletvekili

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten Twitter'da Berkin Elvan potu

Bu sabah saatlerinde Twitter'da 'Berkin Elvan'ı uyandırır mısınız? Okula geç kalacak' diyen bir takipçisine; 'Eminim Berkin Elvan artık uyanmıştır.' yanıtını veren Mehmet Şimşek tepki topladı

Berkin Elvan'ın ameliyatı iyi geçti

Gaz bombası fişeğiyle başından ağır yaralanan Berkin Elvan, 4. kez ameliyata girdi

Berkin Elvan eyleminde yaralanan Yıldız: Yaralanacağımı bilseydim de giderdim

Berkin İçin Adalet eyleminde yaralanan Suna Yıldız'ı, Berkin Elvan'ın babası hastanede ziyaret etti

Kılıçdaroğlu: Mala verdiğin değeri cana ver, Berkin Elvan komada!

Kılıçdaroğlu, Ekonomi Sosyal Konseyi'nin 3 ayda bir toplanması gerektiğine dair hüküm bulunmasına rağmen 5 yıldır toplanmamasını eleştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24