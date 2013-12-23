Berkin Elvan'ın babası: Çocuğumu vuran yargılansın

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı olaylarının sürdüğü 16 Haziran’da Okmeydanı’nda evden ekmek almaya çıktığı sırada gaz bombası fişeğinin başına gelmesi nedeniyle yaralanarak komaya giren Berkin Elvan'ın ailesi ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında gözyaşlarının tutamayan baba Sami Elvan, "Neden bizim derdimize derman bulmuyorlar. Bunun hesabını verecekler bana, benim çocuğumu vuran kimse yargılansın" dedi.

Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hüseyin Aygün, Berkin Elvan'ın 191 gündür bilincinin kapalı olduğunu ifade ederek, "Berkin tam 3 mevsimdir komada, 3 mevsimdir gözlerini açmadı ve annesinin elini tutmadı. Berkin vurulduktan 9 gün sonra avukatı suç duyurusunda bulundu. Ancak aradan geçen zamanda tek bir polisten ifade alınmadı" dedi. Berkin'in babası Sami Elvan, "Neden bizim derdimize derman bulmuyorlar. Bunun hesabını verecekler bana, benim çocuğumu vuran kimse yargılansın" diye konuştu.

Berkin'in annesi Gülsüm Elvan da, "Sokaklarda oynayan çocuklara bakıyorum benim çocuğum onların arasında yok. Neden benim çocuğum yoğun bakımda?" dedi.

Olayın meydana geldiği yerde bir çay bahçesinde çalışan Sunay Yıldız ise, "Berkin'in ailesi ile birlikte biz buraya adalet dilenmeye değil, adalet istemeye geldik. Berkin olaylarla alakası olabilecek yaşta değildi" diye konuştu.



