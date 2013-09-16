Mehmet Şimşek'ten Twitter'da Berkin Elvan potu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , bu sabah Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki çekti. ' Berkin Elvan'ı uyandırır mısınız? Okula geç kalacak.' diyen bir takipçisine cevaben: 'Eminim Berkin Elvan artık uyanmıştır.' yanıtını veren Şimşek, yaptığı hatayı kısa sürede fark edip, takipçilerinden özür diledi.

Yaptığı hatayı farkedip hemen özür mesajı attı

Sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda öncelikle; ' Sevgili öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılınız kutlu olsun. Allah zihin açıklığı versin. Biz sizi seviyor ve size güveniyoruz.' yazan Mehmet Şimşek, bir takipçisinin Şimşek'in bu paylaşımına hitaben yazdığı; 'Mehmet Bey, 'Berkin Elvan'ı uyandırır mısınız? Okula geç kalacak.' tweet'ine şöyle yanıt verdi: 'Eminim Berkin Elvan artık uyanmıştır. Güzel bir eğitim yılı ve başarılar diliyorum. Bahtı açık olsun.'

Yaptığı hatayı, takipçilerinden gelen uyarılar sonucunda fark eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu paylaşımlarda bulundu:

'Öncelikle sağlığı nedeniyle üzüldüğüm Berkin Elvan'a Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Bir an Berkin Elvan'ı okula gitmek istemeyen bir öğrenci olarak algıladım.Sonra gercegi hatirlayinca hemen sildim. Yazma şeklime bakıldığında bu konudaki iyi niyetim anlaşılır. Asla kötüniyet soz konusu olmamıştır ve olamaz... Tekrar şifalar diliyorum.'

Yaptığı hatadan dolayı üzgün olduğu anlaşılan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde olimpiyatlar için bulunduğu Arjantin 'den attığı bir tweet'te: 'Brezilya'dan selam ve sevgiler yazmıştı.'

İşte tepki alan o tweet: