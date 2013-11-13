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Berkin Elvan'ın ameliyatı iyi geçti

Gaz bombası fişeğiyle başından ağır yaralanan Berkin Elvan, 4. kez ameliyata girdi

13 Kasım 2013 13:40

Evden ekmek almaya çıktığı sırada polis tarafından gaz bombası fişeğiyle başından yaralanan Berkin Elvan, bugün 4’üncü kez ameliyata girdi. Berkin ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi.

Gezi Parkı olaylarının sürdüğü 16 Haziran’da Okmeydanı’nda evden ekmek almaya çıktığı sırada gaz bombası fişeğiyle vurulan Berkin Elvan, aynı gün iki ameliyat geçirdi. 16 Haziran’dan sonra ilk kez 8 Kasım’da yaklaşık bir saat süren başka bir operasyon geçirdi.

8 Kasım sabahı ve dün yeniden çekilen tomografi sonuçlarına göre bu sabah tekrar ameliyata alınması kararlaştırıldı.

Bianet.com’un haberine göre, başından gaz bombasıyla vurulan ve 150 günü aşkın süredir yoğun bakımda olan 14 yaşındaki Berkin Elvan bu sabah 4'üncü kez ameliyata alındı.

Berkin Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ameliyattan çıkan Berkin Elvan yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

 

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