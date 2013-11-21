Berkin Elvan eyleminde yaralanan Yıldız: Yaralanacağımı bilseydim de giderdim



Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Berkin Elvan için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyenlere polisin tazyikli su ile saldırması sonucu merdivenlerden düşerek bacağı ve eli kırılan 53 yaşındaki Suna Yıldız bugün ameliyat oldu. Berkin Elvan'ın babası Sami Yıldız'ı hastanede ziyaret etti. Çok üzgün olduğunu belirten Elvan’a, Suna Yıldız; “Üzülmeyin, yaralanacağımı bilseydim, yine de giderdim” ded Yıldız, “Üzülmeyin, yaralanacağımı bilseydim de giderdim" dedi.

Gezi eylemlerinin sürdüğü 16 Haziran'da Okmeydanı’nda evinden ekmek almaya çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın kafasından gaz fişeğiyle vurulması ve şimdiye kadar yasal hiçbir ilerleme kaydedilmemesini protesto etmek için 16 Kasım’da, Çağlayan Adliyesi’nin önünde buluşma çağrısı yapılmıştı.

direnisteyiz.org'da yer alan haber şöyle: Eylem başlamadan polis Çağlayan Adliyesi’nin çevresinde olağanüstü “güvenlik” önlemleri aldı ve insanların birçoğu daha Adliye önünde toplanamadan gözaltına alındı.

10-15 kişiye tazyikli su

Adliyenin karşısındaki çay bahçesi önünde biraraya gelen 10-15 kişiye, bazılarının biz sadece “çay içmeye geldik” ifadelerine rağmen beklenmedik bir anda tazikli su ile saldırıldı, ardından da polisler tarafından kovalandı.

TOMA’nın tazikli su sıkması sırasında merdivenlerin kenarında bulunan birkaç kişi merdivenlerden düşerken, Suna Yıldız’ın eli ve bacağı kırıldı. İnsanların ikazlarına rağmen TOMA tazikli su sıkmayı kesmeyerek Yıldız’ı, bacağı ve eli kırık olmasına rağmen yoğun suya maruz bıraktı.

Ambulans 15 dakikada gelmedi

Polis, sert müdahaleyi planlamış olmasına rağmen ambulans ekibinin hazır bulunmaması dikkat çekerken, ancak çevrede bulunan insanların telefonları sonrası ambulans olay yerine yollandı. 15 dakikadan fazla beklenen ambulansın gelmesinin ardından, en yakın hastane olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Bacak ve elde kırık

Acil servisinin yoğunluğundan kaynaklı ıslak bir şekilde sedyede bekletilen Suna Yıldız, belirli bir zaman sonra röntgen için radyoloji bölümüne götürüldü.

Röntgen sonucunda elinde bir kırık tespit edilirken, kaval kemiğinde ise parçalı kırık tespit edildi.

Ameliyat olmasının gerektiğini belirten doktorlar, sıra olmasından kaynaklı, ameliyatı ancak 10 gün sonra yapabileceklerini belirtti. Eline ve bacağına geçici alçı yapıldı.

Grup Yorum üyeleri, Aka-Der Genel Başkanı Altan Açıkdilli, Kaldıraç okurları ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin ziyaret ettiği Suna Yıldız’ı, Berkin’in babası da yalnız bırakmadı. Çok üzgün olduğunu belirten Elvan’a, Suna Yıldız; “Üzülmeyin, yaralanacağımı bilseydim, yine de giderdim” dedi.

Eyüp Devlet Hastanesi’ne nakledildi

Hasta yakınlarının isteği üzerine Suna Yıldız eylem günü Eyüp Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Bir gün sonra elinin morarmasıyla eline yanlış alçı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine elindeki alçı kırılarak yeniden alçı yapıldı. Bacağı için gerekli ameliyat malzemelerin ise hastanede bulunmadığı için ameliyatı ertelenen Yıldız, malzemelerin gelmesiyle ameliyatı bugün gerçekleştirildi.

Öncesinde Mehmet Ayvalıtaş için Kartal Adliyesi’ne gitmeyi planladığını söyleyen Suna Yıldız, polis şiddetine maruz kaldığı için en az 6 hafta ayağına takılan metal parçalarla yatmak zorunda.