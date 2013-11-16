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Çağlayan'daki Berkin Elvan eylemine polis müdahalesi T24 kamerasında

T24 kamerası Çağlayan'da düzenlenen Berkin Elvan eylemine yapılan polis müdahalesini görüntüledi

16 Kasım 2013 20:17

Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Berkin Elvan'a adalet için toplanan gruba polis müdahale etti.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı olayları sırasında, ekmek almaya giderken polisin attığı gaz bombası kapsülüyle başından yaralanarak komaya girdi. Hala komada bulunan Berkin Elvan’ı vuran polis ve yetkililerin bulunmasını talep eden ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Milletvekillerinin araya girmesiyle basın açıklaması yapabilen gruba basın açıklamasının hemen ardından ikinci kez TOMA’lardan tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. Bir kadının bacağı kırıldı, iki kadın gözaltına alındı.

T24 kamerası, Berkin Elvan eylemini izlemek için Çağlayan'daydı. İşte Fatih Pınar'ın kamerasına Çağlayan'dan yansıyan görüntüler:

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