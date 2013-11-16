'Berkin Elvan'a adalet' eylemine polis müdahalesi, gözaltılar var!

Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Berkin Elvan'a adalet için toplanan gruplara polis müdahale etti. TOMA'larla tazyikli su sıkılan bazı göstericiler gözaltına alındı.

Gezi Parkı olayları sırasında bakkala giderken polisin attığı gaz bombasının kapsülüyle yaralanarak komaya giren 14 yaşındaki Berkin Elvan için toplanan gruba polis müdahale etti. Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık saat 14.00'de "Berkin için Adalet" adıyla eylem yapmaya hazırlanırken adliye önündeki meydanda yüzlerce polis ile TOMA'lar hazır edildi.

Tazyikli su, gözaltı ve yaralanma

Bu sırada elinde pankartla yürüyen bir grup eylemcinin önü polis tarafından kesildi. Polis eylemcilerin elindeki pankartı almaya çalışırken arbede yaşandı. Daha sonra göstericilerin dağılmasını isteyen polis "Dağılmamanız halinde müdahale edeceğiz" anonsu yaptı. Bu sırada bazı göstericiler "Biz buradaki çay ocağında çay içeceğiz" karşılığını verdi. Ancak polis kısa bir süre sonra gruba TOMA’lardan tazyikli su sıkarak gösteriye müdahale etti. Tazyikli su sıkılan grup dağıldı.

Dağılan gruptan bazıları polise taş attı. Kaçan göstericileri kovalayan polis, bazı eylemcileri gözaltına aldı. Müdahale sırasında yaralanan bir kadının bacağının kırıldığı belirtildi

Metrobüs köprüsünde kovalama

Olaylar sırasında göstericilerin bazıları metrobüs köprüsüne doğru kaçtı. Polis kaçan göstericileri metrobüs köprüsünün üzerinde de kovaladı. Bu sırada metrobüse gitmek isteyenler arasında panik yaşandı.