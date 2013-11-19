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Yaşam

Berfo Ana, ölümsüzleştirildi

Berfo Ana heykelini de içeren Berfo Ana Parkı, Ankara'da açıldı

19 Kasım 2013 19:31

Hülya Karabağlı / ANKARA
 
12 Eylül 1980'den sonra yaşanan faili meçhul cinayetlere ve kayıplara karşı ailelerin direnişinin simgesi haline gelen Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Ana'nın, anısına ODTÜ’nün yanında Berfo Ana Parkı yapıldı. Parkta, Berfo Ana'nın bir heykeli de var.
Berfo Ana’nın görüntülerinden oluşan ve “Ben anayım, ben oğlumu istiyorum” sözlerinin yer aldığı kısa filmin de gösterildiği törende duygusal anlar yaşandı.
Berfo Ana’nın ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yanı sıra Cumartesi Anneleri’nin de katıldığı törende konuşmacıların sözleri sık sık “Anaların öfkesi katilleri boğacak”, “Gün gelecek devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek” sloganlarıyla kesildi.
Berfo Ana parkının açılış törenine katılan ve kurdela kesen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bir konuşma yaptı.
Tekin, "Cemil Kırbayır benim için sadece bir siyasi abi olmanın ötesinde çocuğumun da isim babasıydı. Ailenin yaşadığı acıyı an be an yaşadık. Berfo Ana'nın direnişini sürekli olarak en yakınından izleme şansım oldu. Onun ve onun gibi yürekli annelerin başlattığı mücadele sayesinde 12 Eylül zindanlarında yaşanan insanlık dışı zulüm dünya tarihine mal oldu.
Bugünlerde darbeyle mücadele ediyoruz havasındakilerin görmediği, görmek istemediği şanlı direnişin simgesi Sevgili Berfo ana adına yaptırılan bu parka emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burası 100 yaşındaki bir kadının çocuğunu bulmak adına verdiği mücadelenin Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasını isteyenlere karşı bir meşale gibi demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yaşadığı yer olacaktır.
Halkımıza hayırlı olsun" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Gürsel Tekin CHP Milletvekilleri ve Çankaya belediye Başkanı Bülent Tanık ile birlikte Berfo Ana heykelinin açılışını yaptı.

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