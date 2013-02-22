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Berfo ana son kez Cumartesi Anneleri'yle...

Berfo Ana, Cumartesi Anneleri ile son kez buluşmak için Galatasaray Meydanı'na getirildi

22 Şubat 2013 13:06

105 yaşında hayata gözlerini kapatan kamuoyunun Berfo Ana olarak tanıdığı Berfo Kırbayır‘ın cenazesi, bu sabah yakınları tarafından Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'nden alındı.

Kırbayır'ın kırmızı karanfillerle süslenen tabutu cenaze aracına konulduktan sonra Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin de hazır bulunacağı tören için yola çıkarıldı.

Burada yapılacak töreni ardından cenaze Üsküdar Şakirin Camii'ne getirilecek. Berfo Ana'nın naaşı, Cuma Namazı'nı takiben kılınacak cenaze namazının toprağa verilmek üzere memleketi olan Ardahan'ın Göle İlçesi'ne götürülecek.

Fotoğraf: Ali Kenanoğlu

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