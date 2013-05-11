Berfo Ana'nın ocağı tütsün diye...

Berfo Ana'nın Ardahan'ın Göle ilçesindeki evi Cemil Kırbayır'ın fikirlerini yaşatmak adına Cemil Kırbayır Kültürevi'ne dönüştürülüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesindeki Berfo Ana'nın evi Cemil Kırbayır'ın düşüncelerini yaşatmak için Cemil Kırbayır Kültürevi'ne dönüştürülüyor. 22 Mayıs 2013 Çarşamba saat 20.00'da Kültürevi'nin düzenleyeceği bir dayanışma konseri verilecek. Konser gelirleri den Kültürevi'nin yapımına harcanacak.

yurtgazetesi.com.tr'de yer alan habere göre, Cemil KırBayır Kültürevi Derneği, Cemil Kırbayır'ın mücadele ettiği topraklarda, 12 Eylül'ün yıkımına sebep olduğu evini bir kültürevi olarak yeniden inşa edilecek. Geçen sene başlanan inşaat çalışmalarda evin temeli ve kaba inşaatı tamamlanmış durumda.

nşaatın kalan kısmını bitirmek için başlatılan dayanışmanın önemli bir ayağı olan bu konsere sanatçılardan destek geldi. Konser İstanbul'da Mustafa Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Davetiye temini için ise 0532632 22 77 nolu telefonu aramak gerekiyor.

Cemil Kırbayır Kültürevi Derneği Başkanı Gün Çağ Aydın:

“Cemil Kırbayır 12 Eylül askeri darbesinin ardından darbeciler tarafından gözaltına alınıp işkenceyle öldürüldü. Gerek Kırbayır ailesi gerek Berfo Ana 32 yıldır mücadele ediyor. Berfo Ana 32 yıl darbecilerden hesap sormak için karşılarına dikildi.

Darbecilerin hastalıklarını bahane ederek gelmedikleri mahkemeye Berfo Ana tekerlekli sandalyeyle geldi. Ardahan Göle’de askerler evini bastığında evi talan etti. Cemil Kırbayır’ı alıp kaybettiler. Berfo Ana oğlum gelirde dışarda kalır diye kapısını uzun yıllar kapatmadı. Oğlum evi tanımaz diye ne tadilat yaptırdı ne boyattı. Bizde bu kapı hep açık olsun diye, Berfo Ana’ya bir söz verdik. Onun evini kültürevine çeviriyoruz.

Berfo Ana sizler bana oğlumdan emanetsiniz diyerek evinin bahçesinde devrimcilere ekmek pişirirdi. Bizde o ocağı yeniden tüttürmek için kültürevi haline getiriyoruz. Biz bir dayanışma konseri düzenliyoruz. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Tüm duyarlı kesimleri davet ediyoruz. Konserin bitiminde kolları sıvayacak, çalışmalara devam edeceğiz. Berfo Ana’nın ocağı tekrar tütecek” dedi.

Suavi: Berfo Ana'nın direnci örnek oldu

“Berfo Ana’nın Ocağı Tütsün Diye” konserine destek veren Suavi:

Bu proje devrimci dayanışmanın önemli örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu anlamda çok çok önemli. Berfo Ana'nın örnek direnci ise hepimizi yeniden ve daha da kararlı bir dayanışma bilinciyle göreve davet ediyor.

Berfo Ana'nın yarım kalan bir hayali var : Oğlu Cemil'in ölüsüne kavuşmak. O bunu tüm mücadelesine ve en "yetkililerin" sözlerine rağmen yaşayamadı. Dünyanın en masum isteği olan evladını bulma arzusunu gerçekleştiremeden gitti ! Bunu yaşatmak bu saatten itibaren tüm devrimcilerin ortak sorumluluğudur bence.

Geceye; Yavuz Bingöl, İsmail Hakkı Demircioğlu, Niyazi Koyuncu, Bandista ve Suavi katılacak.