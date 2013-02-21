Berfo Ana, Cemil'ine kavuştu...

12 Eylül 1980 darbesinden gözaltına alındıktan bir gün sonra kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı "bulmadan ölmeyeceğini" söyleyen, kayıp yakını ailelerin sembol ismi Berfo Ana 105 yaşında yaşamını yitirdi.

Kayıp ailelerinin sembol ismi haline gelen 105 yaşındaki Berfo Kırbayır, saat 05.00'te İçerenköy'deki evinde hayatını kaybetti.

Berfo Kırbayır için yarın saat 11.00'da Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Kırkbayır, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Okçu Köyü'nde toprağa verilecek.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Berfo Kırkbayır, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu.

Berfo Ana’nın cenazesi, oğlu Mikail Kırbayır tarafından Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi.

Berfo Ana’nın kanser tedavisi gördüğünü dile getiren Kırbayır, annesinin üç aydır da yatalak olduğunu söyledi.

Son sözü: Oğlumu bulmadan beni gömmeyin

Berfo Ana'nın vasiyeti



Annesinin ölümüyle ilgili konuşan Mikail Kırbayır, "Annemin hastalığı 32 yıldan beri yanan bir yürek. Gencecik yaşta kaybettiği 26 yaşındaki evladı Cemil'in acısı yıllarca yüreğini pişirmiştir. Bir asırı geride bırakmasına rağmen 3 ay öncesine kadar diriydi. Mide kanseri sonucu hayatını kaybetti. Annem öleceğini hissettiği anda, "Beni çocuğumun kemiği bulunmadan defnetmeyin, mezara gömmeyin" dedi. O bağlamda diyorum ki omzumuzda ağır bir yük var. Bu vasiyeti nasıl gerçekleştireceğiz. Yetkililer ne yapacaklar bekleyiş içerisindeyiz" diye konuştu.

Mikail Kırbayır, konuşmasının ardından annesinin karakalemden yapılmış resmini öptü.

'Mahşere kaldı'

Oğlunun genç yaşta yaşam hakkı devletin resmi görevlileri tarafından elinden alındığı gibi, yüreği yanık ananın da oğlunun mezarına gidip bir gözyaşı dökme hakkı elinden alındı. Berfo Ana, devletten alacaklı olarak mahşere gitti. Belli ki alacağı mahşere kalmıştır.”

Başbakan'la da görüştü

Kayıp ailelerin sembol ismi ''Berfo Ana'', kayıp annelerin verdiği birçok etkinliğe katıldı.

Berfo Kırkbayır, oğlu Cemil Kırbayır ve diğer kayıpların bulunması için kayıp yakınları ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Berfo Ana, “Tek dileğim ölmeden oğlumun mezarını görebilmek" demişti.

Kenan Evren yok, 'Berfo ana' var

Berfo Kırbayır, 12 Eylül döneminin Genelkurmay Başkanı Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılandıkları 12 Eylül davasının duruşmasına ambulansla gelerek, müdahil oldu.

“Berfo Ana”nın ilerlemiş yaşına rağmen hazır bulunduğu duruşmaya Evren ve Şahinkaya rahatsızlığı gerekçesiyle katılmadı.

İşkence öldürdü

Cemil Kırkbayır, 13 Eylül 1980'de Ardahan’ın Göle ilçesindeki evinde gözaltına alındı. İşkence gördüğü belirtilen Kırkbayır, 8 Ekim’de hayatını kaybetti.

Yıllardır mücadele eden Kırkbayır ailesi, Cemil Kırkbayır’ın cenazesine ulaşamadı.

Hakan Aksay'ın 'Berfo Ana ve Devlet Baba' yazısı...