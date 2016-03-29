Beratcan cinayetinde servis şoförü tutuklandı, anne serbest bırakıldı

10 yaşındaki Beratcan Karakütük cinayetinin zanlısı servis şoförü E.K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Beratcan'ın annesi T.K. serbest bırakıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yakalanan E.K'nın verdiği ifade doğrultusunda, Beratcan'ın annesi T.K da gözaltına alınmıştı. İkili, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüyle ilgili bir numaralı şüpheli olarak aranan servis şoförü E.K. polis tarafından Gaziosmanpaşa'da gözaltına alınmıştı. Şüphelinin o bölgede oturan eski bir kız arkadaşına ulaşmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenilmişti.



Gaziosmanpaşa’da gözaltı



Polis tarafından günlerdir aranan şüpheli Ersin K.'nın izi bu akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, özellikle son 24 saatte vatandaşların E.K.'yı Gaziosmanpaşa'da gördükleri yönünde çok sayıda ihbar alınması üzerine çalışmaların bu bölgede yoğunlaştırıldığını söylemişti. Ersin K.'nın eskiden tanıdığı kız arkadaşının da bölgede oturması sebebiyle şüphelinin ona ulaşmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilmişti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibinden birinin, Gaziosmanpaşa'da sokak üzerinde yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldığı belirtilmişti.



Servis şoförü polise direnmedi



Yakalandığında polise direnmediği öğrenilen. Ersin K. gözaltına alınarak Karadeniz Polis Merkezi Amirliği'ne getirilmişti. Şüpheli servis şoförü sağlık kontrolünün ardından da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

Ersin. K.'nın sorgusunun ardından da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümünün aydınlatılacağı bildirilmişti.



Vatandaşın ihbarıyla yakalandı



Alınan bilgiye göre olaya ilişkin aranan servis şoförü E.K'nın yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin son dönemde sık görüştüğü kişileri belirleyerek, teknik takibe almıştı.

Şüphelinin fotoğraflarının basında yer almasının ardından polisi arayan bazı vatandaşlar da E.K'ya benzeyen bir kişiyi Gaziosmanpaşa'da gördüklerini bildirdi. Emniyet yetkilileri, özellikle son 24 saatte bu yönde çok sayıda ihbar alınması üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. E.K.’nın eskiden tanıdığı kız arkadaşının da bölgede oturması sebebiyle şüphelinin ona ulaşmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibinden birinin, Gaziosmanpaşa’da sokak üzerinde yürüyen şüpheliyi fark ederek gözaltına aldığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, ilçedeki bir hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.



Cesedi 23 Mart’ta bulunmuştu



Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu öğrencisi Beratcan Karakütük'ün 9 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Beratcan'ın cesedi, 23 Mart'ta Tuzla Tepeören'deki ormanlık alanda bulunmuştu.

Zanlı E.K.'nın polise verdiği ifade şöyle:

"Annesiyle 6 yıldır birlikteliğimiz vardı. Beratcan bir süre önce bizi birlikte gördü. Ardından ' babasına söyleyeceğini belirterek' annesinden para istemeye başladı. Ben de ona birçok hediye alıyordum. Bir süre böyle gitti fakat daha sonra 'babama söyleyeceğimi sizi' demeye başladı. Bir gün annesi beni arayarak "Bizi gördü çocuğu ortadan kaldıralım" dedi. Bunun üzerine ben de plan yaptım. Olay günü okul çıkışında çocuğu bir bahaneyle servise aldım. Ellerini ve ayaklarını bağladım, ağzını bantladım. Daha sonra minibisün arkasındaki bagaj bölümüne yerleştirdim Çocuk arkada iken bir başka servisi dağıttım. Bir söre sonra da Tuzla'daki su kanalına götürdüm, kafasını 10 dakika suyu içinde tuttum. Öldüğüne ikna olunca orada bırakıp ayrıldım ve annesine işi bitirdiğimiz mesajını attım."



Annesinin ifadesinden:

‘Ayrılırsan seni yakarım’ diyordu



E.K'nın verdiği ifadeler doğrultusunda annesi T.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.K'nin, şüpheli ile birlikteliğini kabul ettiği ancak "Kendisinden ayrılmak istiyordum. Bunu kendisine söyledim. Çoluğumu çocuğumu öldürmekle tehdit etti. 'Ayrılırsan seni yakarım' diyordu. Çocuğumu öldürmek istediğimi söyleyerek beni de suçuna ortak etmek istiyor" dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli servis şoförü E.K. ile Beratcan'ın annesi T.K, nöbetçi savcıya ifade verdi.

Savcılık ifadelerinin ardından, E.K. ile T.K, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.