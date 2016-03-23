15 gündür kayıp olan Beratcan'ın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da 15 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Beratcan'ın cesedi Tuzla Orhanlı'da ormanlık bir alanda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, ilk incelemede küçük çocuğun öldürüldüğü belirlendi. Beratcan'ın cesedi ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kartal Hürriyet Mahallesi Yıldız İşçimen İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beratcan Karakütük, 9 Mart Çarşamba günü saat 14.20'de okuldan çıktı. Ailesi önce 'bir arkadaşına gitmiştir' diye düşündü. Ancak Beratcan'ı bulamadı. Bunun üzerine aile, aynı gün saat 19.30'da polise giderek oğullarının kayıp olduğunu bildirdi. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen çalışma başlattı. Son olarak okulunun yakınındaki bir sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Beratcan aradan geçen sürede Kartal ve Pendik bölgelerindeki ormanlık alanlarda, boş evlerde, inşaat sahalarında gönüllülerin de katıldığı arama kurtarma ekipleri tarafından arandı. Bununla da yetinilmedi. Kurfalı Deresi arandı. İSKİ görevlileri logar kapaklarını açıp merdiven ile derenin kapalı kısmına girdi. Buradaki çalışmadan da bir sonuç alınamadı.



Kesici alet izi yok





Tüm çabalar dün ise acıya dönüştü. Küçük Beratcan'ın gelen bir ihbarla Tuzla Orhanlı'daki boş bir arazide cesedi olarak bulundu. Polise, dün saat 17.20 sıralarında boş arazide bir çocuk cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda bölge ekibi ile cinayet masası polisleri sevk edildi. Verilen adrese gidildiğinde ise polisler, Beratcan'ın cesedini buldu.

İlk incelemede küçük çocuğun vücudunda delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Polisin boğularak öldürülmüş olma ihtimali üzerinde durduğu Beratcan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Beratcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.