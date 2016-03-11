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Kayıp Beratcan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Beratcan’ın kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti…

11 Mart 2016 22:14

İstanbul Kartal Hürriyet Mahallesi’nde çarşamba öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün arama çalışmaları devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cengiz Çoban’ın haberine göre, küçük çocuğun ailesi ve çevrdeki vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren yaşadıkları evin çevresini didik didik aradı. Apartmanların bodrum katları, ağaçlık alan, kuyuların çevresi olmak üzere her yere bakılıyor. Ancak şu ana kadar Beratcan’dan bir ize rastlanamadı.

Baba Ergün Karakütük, "Bu sabah aramalar kendi imkanlarımızla başladı. Polislerimiz de yardımcı oluyor ama şu ana kadar herhangi bir şeye rastlayamadık" diye konuştu.

 

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