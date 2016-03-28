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Beratcan'ın katili: Annesiyle ilişkimiz var, çocuk bizi görünce öldürmemi istedi

Anne, ayrılmak istediği ve suçuna kendisini de ortak etmeye çalıştığını iddia etti

28 Mart 2016 20:48

Tuzla’da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümünde bir numaralı şüpheli E.K.'nın cinayeti işlediğini itiraf ettiği, Beratcan’ın annesinin de bu durumdan haberi olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının anneyi suçlayarak "Çocuk ilişkimizi öğrendi öldürelim" iddiasını ise annenin, "Ayrılmak istedim. Beni çoluk çocuğumu öldürmekle tehdit ediyordu. Suçuna beni ortak etmeye çalışıyor" dediği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer ve Cemal Köyük’ün haberine göre, zanlı E.K., öğrenildiğine göre polise şu ifadelerde bulundu:

"Annesiyle 6 yıldır birlikteliğimiz vardı. Beratcan bir süre önce bizi birlikte gördü. Ardından ' babasına söyleyeceğini belirterek' annesinden para istemeye başladı. Ben de ona birçok hediye alıyordum. Bir süre böyle gitti fakat daha sonra 'babama söyleyeceğimi sizi' demeye başladı. Bir gün annesi beni arayarak "Bizi gördü çocuğu ortadan kaldıralım" dedi. Bunun üzerine ben de plan yaptım. Olay günü okul çıkışında çocuğu bir bahaneyle servise aldım. Ellerini ve ayaklarını bağladım, ağzını bantladım. Daha sonra minibisün arkasındaki bagaj bölümüne yerleştirdim Çocuk arkada iken bir başka servisi dağıttım. Bir söre sonra da Tuzla'daki su kanalına götürdüm, kafasını 10 dakika suyu içinde tuttum. Öldüğüne ikna olunca orada bırakıp ayrıldım ve annesine işi bitirdiğimiz mesajını attım."

Anne T. Karakütük'ün ise, şüpheli ile birlikteliğini kabul ettiği ancak "Kendisinden ayrılmak istiyordum. Bunu kendisine söyledim. Çoluğumu çocuğumu öldürmekle tehdit etti. 'Ayrılırsan seni yakarım' diyordu. Çocuğumu öldürmek istediğimi söyleyerek beni de suçuna ortak etmek istiyor" dediği öğrenildi.

E.K. ve anne T. Karakütük daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Adliyeye sevk edildi.

 

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