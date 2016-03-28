Gözaltına alınan Beratcan'ın annesi serbest bırakıldı

İstanbul'da kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla’da cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün katil zanlısı olarak aranan servis şoförü E.K'nın yakalanmasının ardından, anne T.K. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.K., bir süre sonra sağlık kontrolüne götürülmek için emniyetten çıkarıldı. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Karakütük sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete getirildi. Anne daha sonra serbest bırakıldı

Beratcan Karakütük, Kartal'da 9 Mart'ta kayboldu, olayın anlaşılmasının ardından ailesi polise başvurdu. Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kaybolduğu gün Beratcan'ı, okuldan annesini de tanıyan servis şoförü E.K’nın aldığını belirledi.

E.K’nın cep telefonu sinyali ve aracının GPS kayıtlarından yola çıkan ekipler Beratcan'ın cesedini, kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da su kanalında buldu.

Katil zanlısı E.K.

Yapılan incelemede, Beratcan'ın boğularak öldürüldükten sonra su kanalına atıldığı belirlendi. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Ersin Kaşıkçı'nın Gaziosmanpaşa'da kız arkadaşı olduğunu belirledi.

Eve girerken yakalandı

Bu adrese gidebileceği değerlendirildikten sonra ekipler, adres çevresinde önlem aldı. Dün akşam saatlerinde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçtiği yönünde bilgi alınan E.K., kız arkadaşının evine girdiği sırada operasyon başlatıldı.

Anne sağlık kontrolünden geçirildi

E.K. burada gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. E.K.’nın verdiği ifade ve yeni bulgular doğrultusunda Beratcan'ın annesi T. K.'te sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.K., bir süre sonra sağlık kontrolüne götürülmek için emniyetten çıkarıldı. Karakütük sağlık kontrolünün ardından tekrar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Bu arada baba Ergun Karakütük de bilgisine başvurulmak üzere emniyete getirildi.