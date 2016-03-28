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Beratcan'ın katil zanlısı yakalandı

10 yaşındaki Beratcan'ın cansız bedeni 23 Mart'ta Tuzla'da ormanlık alanda bulunmuştu

28 Mart 2016 11:28

Kartal'da kaybolduktan 10 gün sonra Tuzla'da cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Beratcan'ın ölümüne ilişkin aranan servis şoförü, vatandaşların ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

NTV'nin haberine göre,  aranan servis şoförü E.K'nın yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin son dönemde sık görüştüğü kişileri belirleyerek, teknik takibe aldı. 

Şüphelinin fotoğraflarının basında yer almasının ardından polisi arayan bazı vatandaşlar da E.K'ya benzeyen bir kişiyi Gaziosmanpaşa'da gördüklerini bildirdi.

Bunun üzerine çalışmasını Gaziosmanpaşa'da yoğunlaştıran polis ekipleri, E.K'nın kız arkadaşının evinin bu ilçede olduğunu tespit etti. 

Polis ekiplerinin operasyonunda, E.K. arkadaşının evinin önünde yakalandı.  

Gözaltına alınan şüpheli, ilçedeki bir hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. E.K'nın işlemleri devam ediyor. 

Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu öğrencisi Beratcan Karakütük'ün 9 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuş ve arama çalışması başlatılmıştı. Beratcan'ın cesedi, 23 Mart'ta Tuzla Tepeören'deki ormanlık alanda bulunmuştu. 

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