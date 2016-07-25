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15 Temmuz Darbe Girişimi

Berat Albayrak: Tepemizde uçan helikopterlerlerin döndüğünü gördük; Erdoğan otelden ayrılma kararı aldı

"Hasan bey kahramanlık sergiledi, eşini çocuğunu bıraktı"

25 Temmuz 2016 16:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sırasında yaşananlarla ilgili olarak, "Helikoptelerin saldıracağı bilgisini almadık seslerini duyduk. Tepemizde helikopterlerini döndüğünü gördük. Herhangi bir bilgi gelmedi bize. Cumhurbaşkanımız kendi inisiyatifiyle hareket etti" diye konuştu. 

CNN Türk'te katıldığı programda Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Marmaris’te helikoptere sığma konusunda sıkıntı yaşandığını, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kahramanlık yaparak eşini ve kızını bıraktığını anlattı

Bakan Albayrak'ın Hande Fırat'ın sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Soru: Bir daha darbe girişimi olur mu?

"Bu yapıda ciddi bir çözülme var. Zira bireysel olarak tüm dünyayı tehdit altına alan bir terörizmle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye değil. Bugün 79 milyonun gördüğü bir süreci yaşıyoruz. IŞİD ne kadar bir terör örgütüyse ki FETÖ daha tehlikeli bir örgüt.12 sene boyunca öve öve bitiremediğiniz bir iktidarı bir anda eleştirmeye başlıyorsunuz.Nasıl bir şeytana dönüştükleri ortaya çıktı.

Soru: Neden daha etkin mücadele edilmedi?

"Devlet olarak mücadele hususunu nasıl takip ettiğimiz herkesin malumu. Devlet olarak bakanlıklar ve asker kendi içinde bunu takip etmesi lazım. Gerek yargı ve gerek askeri ayağında çok kritik iki adım atılacaktı. Bu YAŞ son yıllardaki en önemli YAŞ olacaktı. Burasıyla bağlantılı ciddi bir kadronun tasfiye olacağı bir YAŞ olacaktı.

Soru: Helikopterin saldıracağı bilgisini nasıl aldınız?

"Bilgisini almadık seslerini duyduk. Tepemizde helikopterlerini döndüğünü gördük. Herhangi bir bilgi gelmedi bize. Cumhurbaşkanımız kendi inisiyatifiyle hareket etti. Gördük hissettik gerekli adımların kararı cumhurbaşkanımız vererek gerekli adımları attık.

"İlk adımda helikoptere sığma konusunda sıkıntı yaşandı. Hasan bey kahramanlık sergiledi. Eşini çocuğunu bıraktı. Eşimiz dostumuz kaldı polis arkadaşlar kaldı geride. İki arkadaşımız şehit oldu. Bu darbe girişimine düzmece diyenin aklından şüphe ederim."

ETİKETLER

darbe girişimiBerat AlbayrakEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıHande Fırat

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