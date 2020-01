"Erdoğan'ın oteline saldıran firari SAT komandoları ölüm makinesi gibi, aylarca kaçabilirler"

Emekli SAT Binbaşı Levent Bektaş, darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen SAT komandolarının aylarca kaçabileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; darbe gecesi başarıya ulaşamayınca Marmaris'ten kaçan ve teçhizatlarını ormanlık araziye bırakan kaybolan darbecilerden 17'sine hala ulaşılamadı. Emekli SAT komandosu Levent Bektaş, SAT komandolarının bu şartlarda çok uzun süre yaşayabileceklerini söyleyerek eylem yapabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu. "Başarı veya başarısızlık durumunda onlara verilen talimatlar neticesinde her şeyi yapabilirler. Biz bilmiyoruz bunları ama çeşitli söylentiler var. 'Mesela Ellerinde infaz listeleri var' deniyor. Varsa, bu emirleri takip etmek isteyebilirler." ifadelerini kullandı.



"En küçük olasılık bile sizi ilave tedbirler almaya zorlayacaktır. Bu insanlar kendi konularında özel eğitim almış, uzman kişiler. Sahip oldukları yetenekler bu ülkede birçok cana kastedecek eylemi yapmalarına el veriyor. Bu yüzden alarm durumunda olmak faydalı. Aidiyetlerinin derecesine de bağlı... Gerçi bu saatten sonra yapabilecekleri her eylem ancak onların teröre bulaşmışlıklarını artırır. Bir üst akılları var ve bu aklın hangi talimatı verdiğini hesaplamak lazım. İstihbaratı bilemiyoruz ama şu an aynı bölgede duruyor gibiler. Ancak geçen zamana ve intikal yeteneklerine baktığımızda kayıpların bölge dışına çıktığını da öngörebiliriz." şeklinde konuşan Bektaş'a göre SAT komandılarının Marmaris'ten Yunan adalarına geçmek için bot kullanmaya dahi ihtiyacı yok.

Darbeciler Yunan adalarına geçebilir mi?



"Darbeciler Yunan adalarına geçebilirler mi?" sorusuna Bektaş, "İstiyorlarsa yapabilirler. Bota gerek yok; yüzerek bile geçebilirler adalara. Tabii tek başlarına mı grup halindeler mi? Şimdiye dek tek yakalandıklarını görüyoruz; belli ki böyle hareket ediyorlar. En fazla ikili gruplar halinde. Silahlarından teçhizatlarından kurtulmuşlar. Bir de kaç kişilik silah kayıp? Bu nokta da önemli." sözleriyle yanıt verdi.

"Baskına katılanları tanıyorum"

"Marmaris'teki baskına katılanların çoğunu tanıyorum. Düşünsenize neleri neleri paylaştığınız, beraber ölüme gittiğiniz insanlar... Çok çok üzüldüm. Ne diyebilirsiniz ki?"diyen Bektaş, Gülencilerin askeri kurumlara sahtekarlıkla sızdığını belirtti. "Askeri okullarda kendilerine gönül vermiş insan sayısını artırmak için sınavlarda hep sahtekârlık yapmışlar. Torpil bizde olmaz. Bizdeki ihaneti özel kılan şeylerden biri de işte bu. Görev hayatı bizde, eğitimden de zor. Bu tür insanların SAT'a geldikten sonra böyle bir şeye heves ettiklerini düşünmüyorum. Daha askeri okuldan itibaren bu gruplara bağlı olduklarını, örgüt üyesi olduklarını görüyoruz." dedi.