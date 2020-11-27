Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırıldı

Ne olmuştu? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, 8 Kasım'da Instagram hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfi Elvan atanmıştı.