Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.
Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
8 Kasım'da istifa eden Albayrak'ın TVF'deki görevine devam edip etmeyeceği haftalardır merak konusu olmuştu. İletişim Başkanlığı'nın duyurusunun ardından Albayrak ve Ermut'un isimleri TVF'nin sitesinden dakikalar içerisinde kaldırıldı.
Dağlıoğlu'nun Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olduğu öne sürüldü.
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Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, 8 Kasım'da Instagram hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.
16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfi Elvan atanmıştı.
Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
Şubat 2020 tarihinden bu yana T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yatırım Ofisi Başkanı olarak atanmadan önce Ofis bünyesinde; 2010-2015 yılları arasında Körfez Ülkeleri, Hindistan, Japonya ve ABD’den sorumlu Proje Direktörü, 2015-2020 yılları arasında yurt dışı tanıtım faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Öncesinde özel sektörde faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinde çalışmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Dağlıoğlu, yüksek lisansını IE Business School "Global Master in Finance" programında tamamlamıştır.
Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Sekreterliği de yaptı.