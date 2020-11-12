"Berat Albayrak'ın istifa metni kanal kanal dolaşmış, yayımlanmamış"

CHP'li Ankara Milletvekili Murat Emir, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı" iddiasında bulundu.

Berat Albayrak'ın istifa metnini önce Anadolu Ajansı'na (AA) gönderdiğini söyleyen Emir, AA'nın istifa metnini yayımlamadığını belirtti. Albayrak'ın, AA'nın istifa mektubunu yayımlamayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdiğini kaydeden Emir, A Haber'in de mektubu yayımlamadığını söyledi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu."

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