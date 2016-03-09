Başbakan Davutoğlu 'paralel devlet yapılanması' davasına müdahil oldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'FETÖ' veya 'paralal devlet yapılanması' (PDY) adıyla bilinen davaya müdahil oldu. Başbakan Davutoğlu'nun avukatı, 'FETÖ/PDY' adıyla yürütülen davaya müdahil olunmasına ilişkin, "Tüm dosya kapsamı artık Sayın Başbakanımızın da bilgisinde" açıklamasını yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Mersin'deki "Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" davasına, Başbakan Ahmet Davutoğlu da avukatı aracılığı ile müdahil oldu.

Müşteki avukatlarından Murat Altındere, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak' gibi suçlamalarla yargılanan ve aralarında KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde çalışan eski emniyet mensuplarının bulunduğu davaya, geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı İsmail Işık tarafından müdahillik dilekçesi ve vekaletname sunulduğunu söyledi.



Avukat Altındere, "Tüm dosya kapsamı artık Sayın Başbakanımızın da bilgisinde. Çünkü bu davada en önemli suçlama, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini devirmeye teşebbüs etme' suçlamasıydı. Dolayısıyla hükümetimizin başında olan Sayın Başbakanımızın müdahil olması yasal manada normal bir süreçtir" dedi.



Mersin merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonun ardından 66 kişi hakkında açılan davaya bir başka dosyanın da dahil edilmesi sonucu yargılanan sanık sayısı 70'e yükselmişti.