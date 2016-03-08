İzmir'de 'paralel yapı' operasyonu; SGK İl Müdürü dahil 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda SGK İzmir İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda "örgüte haksız kazanç sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan inceleme doğrultusunda 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, talimat üzerine sabah saatlerinde İzmir, Ankara ve Adana'da operasyon gerçekleştirerek İzmir SGK İl Müdürü E.B ile M.K, N.Ö, M.G, F.D.A. ve H.T.A'yı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 1 kişinin arandığı, gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü öğrenildi.