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Savcılık Zaman Grubu'na el konma gerekçesini açıkladı: FETÖ faaliyetlerine katılmak!

Kayyumlara her bir şirket başına 10 bin TL ücret bağlanacağı öğrenildi

04 Mart 2016 21:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Zaman gazetesini yöneten FEZA Gazetecilik A.Ş üzerine 3 kayyum atandı. Gerekçeli kararda, gazetenin FETÖ yapılanmasının faaliyetlerine katıldığı, faaliyetlerini meşru göstermek ve propagandasını yapmak üzere çalıştığı kaydedildi. 

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, şirketin çıkardığı Zaman gazetesinin FETÖ/PYD örgütünün yayın organı haline geldiği kaydedildi. Gazetenin FETÖ yapılanmasının faaliyetlerine katıldığı, faaliyetlerini meşru göstermek ve propagandasını yapmak üzere çalıştığı kaydedildi. Kayyum ataması ile bu faaliyetlerin önüne geçilebileceği düşünülen kararda, ceza muhakeme kararı 133/1 maddesi gereği, Sezai Şengönül, AV. Tahsin Kaplan ve AV. Metin İlhan'ın kayyum olarak atanmasına karar verildi.

 

"Şirket başına 10 bin lira verilecek"

 

Bu kişilerin, FEZA Gazetecilik A.Ş'nin yönetim organlarının tüm yetkilerine sahip olduğu ve kayyumlara her bir şirket başına 10 bin TL ücret bağlanacağı öğrenildi.

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