Sabah yazarı: FETÖ'cü soysuzlara asla acımayın, bunlara ne yapılsa az!

Zaman gazetesine kayyum atanmasını bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, MİT TIR'larına el konma görüntülerini hatırlatarak, "Bunlara ne yapılırsa azdır! Değil medyasına kayyum atamak..." dedi. Ramoğlu, yazısında "Şerefsizler devletin kılcal damarlarına sızdılar, kumpas kurdular, mahremine girdiler… Türkiye Cumhuriyeti devletine MİT TIR'ları kumpasıyla ihanet ettiler. Kendi ülkesine kahpece saldıran başka bir topluluk yok. Bugün Fetöcülerin yaşadıkları yüreğimdeki acıyı söndürmedi… MİT TIR'ları ihanetinin görüntülerini tekrar tekrar izleyin ve Fetöcü soysuzlara asla acımayın" ifadelerine yer verdi.

Ersin Ramoğlu'nun Sabah gazetesinin bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Ey yurtseverler!

Ey ulusalcılar!

Ey milliyetçiler!

Kısacası vatanını milletini sevdiğini söyleyen herkes!

Yazımın sonundaki linke lütfen tıklayın!

Videoyu izleyin de jandarma ve savcı kılığına sokulmuş bu hainlerin yaptıklarını görün!

Ben izledim ve kanım dondu…

Kendimi bir an başka bir ülkede sandım.

Çok üzüldüm…

Kızdım, Sövdüm bile.

Eminim siz de izlerken aynı duyguları yaşayacaksınız!

Yok böyle bir şey!

Bunlara ne yapılırsa azdır!

Değil medyasına kayyum atamak…

Fethullah gizli gizli örgütlendi. Reis'i öldürmek dahil her şeyi planladı.

Allah buna izin vermedi.

17-25 Aralık'ta darbe denemesi yaptı.

Ama başaramadı…

30 Mart'ta mahalli seçimler yapılacaktı.

İktidarı kirletmek için ne kadar iftira varsa atıldı.

Cemaat medyası alabildiğine saldırgan, alabildiğine çirkefti.

Devlete meydan okudular.

PKK ile gizlice anlaştılar.

Erdoğan'ın tüm hasımları birleşti.

Beni delirten o video kaydı da bu sırada yapıldı.

Operasyon Ceyhan gişelerinde başlıyor.

Tarih 19 Ocak 2014.

O gün dün gibi aklımda.

Büyükelçiler Adana'da.

Tedbirler olağanüstü.

Saat ise 12.30…

Jandarmadan biri haber merkezimizi arıyor ve 3 TIR dolusu silah yakalandığını söylüyor…

Rahatsız edici bir hava var.

Meğer en son bize haber vermişler.

Videoda araba yüklü bir TIR geçiyor önce.

Arkasından iki TIR geliyor.

Yolu kesen jandarma verdiği işaretle kırmızı renkli TIR'ları durduruyor.

TIR'lar park yerine girerken jandarmalar koşmaya başlıyor.

FETÖ'nün kamerası an be an olan biteni kaydediyor.

İki TIR'ın arasında Audi marka gri bir otomobil de var.

TIR'lar duruyor.

Şoför alaşağı ediliyor.

Jandarmalar PKK'lı birini yakalamış gibi TIR'daki kareli gömlekliye saldırıyor.

Hepsi birden "İn ulan aşağı" diye bağırıyor.

Adam direniyor.

Jandarmalar, "İn ulan aşağı" diye tekrarlıyor.

Başında şapkası olan kareli gömlekli aslında MİT subayı.

"Beni indiremezsiniz, mukavemet göstermiyorum" diyor ama nafile.

Diğer kapıdan TIR'a çıkan şişko bir astsubay MİT subayını aşağı itiyor.

Otomobilin yanında da 7-8 asker yere yatırdıkları birinin üzerine çıkmış yumrukluyor.

O arada içim sızlıyor.

Çünkü şerefsizler MİT subaylarını yere yatırmış tekmeliyor.

O TIR'ların Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğunu öğreniyoruz…

Bayırbucak Türkmenlerine yardım götürdüklerini de…

Operasyonu yapan, o günün özel yetkili savcısı Aziz Takçı emri FETÖ'den almış…

17-25 Aralık darbe girişimi başarısız olunca MİT TIR'ları hedef seçilmiş.

Şerefsizler devletin kılcal damarlarına sızdılar, kumpas kurdular, mahremine girdiler…

Türkiye Cumhuriyeti devletine MİT TIR'ları kumpasıyla ihanet ettiler.

Kendi ülkesine kahpece saldıran başka bir topluluk yok.

Bugün Fetöcülerin yaşadıkları yüreğimdeki acıyı söndürmedi…

MİT TIR'ları ihanetinin görüntülerini tekrar tekrar izleyin ve Fetöcü soysuzlara asla acımayın…

https://youtu.be/LoXSDKtqlcU

MİT TIR'larıyla ilgili ihanet manşetlerini atan Can Dündar'ın evini satın alan avukat Faruk Öksüz için de tutuklama kararı çıktı.

Dündar'ı serbest bırakmak için özel çaba harcadığı iddia edilen AYM Başkanı'nın da yukarıdaki videoyu izlemesini isterim.