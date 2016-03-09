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Antep'te Naksan Holding'e 'paralel yapı' operasyonu, 9 kişi gözaltında

Naksan Holding bünyesinde 7 bin kişi çalışıyor...

09 Mart 2016 12:50

Gaziantep'te, 'paralel yapı'ya finans sağladıkları iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında Naksan Holding'deki arama tamamlandı. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Naksan Holding bünyesinde 7 bin kişi çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmacı Pazarı ve İnönü Caddesi'ndeki 4 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerindeki bazı evrak, doküman ve bilgisayar belleklerine el konuldu.

Gözaltına alınan 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların, sorguları sürüyor.

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