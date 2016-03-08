Ahmet Hakan: Tuğçe Kazaz, paralel kızı paraleldir

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin idam cezasına çarptırılmasını değerlendirdi. "Kalem kırıldı, ortağını İran'da idam edecekler Reza, üzgünüm" diyen Hakan, "Ortağının suçu: Yeryüzünde fesat çıkarmak... Biz senin hakkında iki satır yazınca... Anında koşuyorsun sulh cezaya. “Tekzip” falan diye... Oysa ortağına devleti dolandırmaktan idam cezası veriyorlar. Sen suspus oluyorsun. Konuş Reza konuş" ifadelerini kullandı. Tuğçe Kazaz'ın, dün Twitter'dan paylaştığı “Diyanet İşleri fetva kuruluna sorumdur. Elektronik cihazlarımızda, Kuran’ı Kerim uygulamasını indirdikten sonra, abdestsiz dokunabilir miyiz?” mesajını da değerlendiren Hakan, Bir tweet atmış Tuğçe Kazaz. Dört şey söyleyeceğim: Bir, bu arkadaş Fetva Kurulu’ndaki ihlaslı bir kardeşimizin başını belaya sokmak istemektedir. İki, bu arkadaş dinimizle alay edilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Üç, bu arkadaş dinimizi küçük düşürmeye çalışan bir ajandır. Dört, bu arkadaş paralel kızı paraleldir." diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "Gülen cemaatinin yenilmesinin 10 nedeni" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2016) yazısı şöyle:



Paralel kızı Tuğçe



BİR tweet atmış Tuğçe Kazaz.Yazdığı şu:“Diyanet İşleri Fetva Kurulu’na sorumdur:

Kuran-ı Kerim uygulamasını indirdikten sonra elektronik cihazlarımıza abdestsiz dokunabilir miyiz?”

(NOT: İmla ve ifade bozukluklarını düzelttim.)

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Dört şey söyleyeceğim:

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BİR: Bu arkadaş Fetva Kurulu’ndaki ihlaslı bir kardeşimizin başını belaya sokmak istemektedir.

İKİ: Bu arkadaş dinimizle alay edilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

ÜÇ: Bu arkadaş dinimizi küçük düşürmeye çalışan bir ajandır.

DÖRT: Bu arkadaş paralel kızı paraleldir.

Ortağını idam edecekler Reza

Kalem kırıldı. Ortağını İran’da idam edecekler Reza. Üzgünüm.

Ortağının suçu: Yeryüzünde fesat çıkarmak...

*

Biz senin hakkında iki satır yazınca... Anında koşuyorsun sulh cezaya. “Tekzip” falan diye...

*

Oysa ortağına devleti dolandırmaktan idam cezası veriyorlar.

Sen suspus oluyorsun. Konuş Reza konuş.