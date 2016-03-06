Hacı Boydak ve Memduh Boydak, 'FETÖ'ye finans desteği'nden tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yönetici Memduh Boydak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Holding yöneticilerinden Erol Boydak ile Murat Bozdağ ise mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak, Hacı ve Memduh Boydak'ın tutuklanmasının ardından Kayseri Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, konuyla ilgili geniş açıklama yapacaklarını söyledi.

İki gün önce başlatılan operasyon kapsamında holdingin üst düzey yöneticisi 4 kişinin gözaltına alındığını anımsatan Boydak, şunları kaydetti:

"Tabii iddialar var, gönlümüz arzu ederdi ki tutuksuz yargılanmak üzere... İki arkadaşımız için o şekilde karar çıktı. Sayın başkanım ağabeyim ve kardeşim için tutuklama kararı çıktı. Türk adaletine güveniyoruz. Tabii burada esasına bakacak olursak geçmişte yapılan hayırseverlik faaliyetlerinden mütevellit anladığımız kadarıyla çeşitli suçlamalar var, bunları takip edeceğiz. Bundan sonra bu süreçleri bizim de yoğun şekilde izlememiz gerekiyor. Gerekli itirazları, hukukçu arkadaşlarımız değerlendireceklerdir. Hayırlısı olsun, Allah can sağlığı versin. Ülkemize güveniyoruz, adaletimize güveniyoruz. Her şeyin hayırlısı diyelim, hayırla netice alacağımıza inanıyorum."