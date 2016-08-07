Başbakan: Bizi öldürmeyen her darbe, bizi daha da güçlendirir

Yenikapı'daki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa milletimiz bugün o kadar umutludur. 6 Ekim 1923’te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar coşkuludur" dedi. Binali Yıldırım, "Bu millet 15 Temmuz destanını yazdı. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı’dır. Bu topraklarda şerefimizle, bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak yaşıyoruz. Sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da güçlendirir. İşte burada olduğu gibi" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı’da milyonların katılımıyla düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan huduttan hududa yol bulup koşan cepheden cepheye soranlarındır. İstanbul, ey aziz İstanbul, bugün muhteşemsin İstanbul. 29 Mayıs 1453’te Sultan Fatih şehre girdiğinde ne kadar heyecanlıysa bugün o kadar heyecanlısınız İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanım, saygı değer hanımefendi. 11. Cumhurbaşkanım, sayın Meclis Başkanım, ana muhalefet partisinin değerli genel başkanı, MHP’nin genel başkanı hepinizi saygıyla selamlıyorum.

"16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılırken ne kadar umutluysa milletimiz bugün o kadar umutludur. 6 Ekim 1923’te geldikleri gibi giden düşmanın arkasından ne kadar coşkuluysa bugün de o kadar coşkuludur Türk milleti. 27 Mayıs 1994 bir Türkiye sevdalısını, bir Kasımpaşalıyı, bir yiğit adamını seçerken ne kadar güzel İstanbul o kadar güzelsin bugün.

Erdoğan "Yenikapı'da taçlandıracağız" demişti

"15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halka sokağa çıkma çağrısı yapmış, o günden bu yana İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar her akşam sokağa çıkarak darbe girişimini protesto etmişti.

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘demokrasi nöbetleri’nin bugün Yenikapı’da yapılan mitingle taçlanacağını söylemişti.

“İstanbul’u düşman teslim etmediniz”

"Bugün, bizim burada toplanmamıza vesile olan 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi kalpten selamlıyorum. Bugün aramızda olan kahraman şehitlerimizin ailelerini yürekten selamlıyorum. İstanbul’u düşmana teslim etmeyen kimi hastanede kimi evinde kimi aramıza olan kahraman gazilerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz’da bu milletin önüne geçtiğiniz için dik durduğunuz için en büyük tehlikeden kurtardığınız için sizlere teşekkür diyorum, sizleri selamlıyoruz.

"CHP Genel Başkanını ve tüm CHP mensuplarını darbenin ilk saatlerinde milli iradeden yana net bir tavır koydukları için selamlıyorum. MHP’nin değerli genel başkanını ve bütün ülkücü kardeşlerimizi hükümetimizin yanında, cumhurbaşkanımızın yanında demokrasi savunucusu olduğunuz için yürekten selamlıyorum. AK Partili kardeşlerim CHP’li kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim her kesimden değerli vatandaşlarım, bu muhteşem tabloyu bize yaşattığınız için bizi buraya getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif’ten alıntı

"Şu anda İstanbul ile birlikte Türkiye meydanlarda bizimle birlikte. 81 ilimiz bizi izliyor, Kıbrıs bizi izliyor. KKTC Başbakanı’nı da selamlıyorum. Dünyanın her köşesinde soydaşlarımız, kardeşlerimiz burada İstanbul’da 81 vilayetimize tüm dünyadaki kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Aziz milletim, Necip Fazıl ne güzel söylemiş. “Güneşten başını göklere yükselt, aziz İstanbul.” Sevgili milletim bugün sizlere Nazım Hikmet’in dizeleriyle diyorum ki “Emret ki ölelim, güneşe akın var, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın.”

"Ahmed Arif’in dizeleriyle duygularımı dile getiriyorum. Bunlar engerekler ve çıyanlardır, ekmeğimize göz koyanlardır. 97 yıl önce 19 Mayıs 1919’da İzmir işgaliyle Sultanahmet meydanında yüzbinler toplandı. Hiç kimse başını eğmedi, kimse ölümden korkmadı. Halide Edip o muhteşem topluluğa “Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa altında şerefle yatarız” dedi. Bu aziz millet toprağın altında şerefle yatanlar sayesinde, toprağın üstünde şerefle yaşıyor. 15 Temmuz akşamı da FETÖ terör örgütünün ihtilal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Üzerimizden uçaklar uçtu, asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız başkomutanımız milleti meydanlara davet etti. Salalar okundu, ezanlar baştan başa Türkiye’de yankılandı. Bu aziz millet İstanbul ve Ankara’da, İzmir’de 81 velayette “Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında şerefle yatarız, şehit oluruz, gazi oluruz” dedi.

“Bizi öldürmeyen darbe...”

"Bu millet 15 Temmuz destanını yazdı. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı’dır. Bu topraklarda şerefimizle, bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak yaşıyoruz. Sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da güçlendirir. İşte burada olduğu gibi.

“Bu birleştirici tabloyu bozmayacağız”

"Bu muhteşem tabloyu hesap edemediler. Şunu ifade etmek istiyorum sayın Cumhurbaşkanım, siyasette meydana gelen bu birleştirici tabloyu bozmayacağız. Uzlaşmayı işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye’yi milletimizle siyasi partilerimizle STK’larla liderliğimizde 2023 hedeflerine taşıyacağız. Kardeşlerim, Kürt ile Türküyle bunların arasına giren işte bu hainlerdi. Türk ve Kürt arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan çıkaracağız. Türk Kürt Alevi Sünni arasındaki muhabbet kardeşliği daha da geliştireceğiz. Aziz vatandaşlarım, bölücü terör örgütünü de milletimizin arasından çıkaracağız. Hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ulaşamayacağımız hiçbir iş yok. Beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yok.

“Dostlarımızı çoğaltacağız”

"Bugün buradaki tarihi birlikteliği gözümüz gibi koruyacağız. İntikam duygusuyla değil, adaletle hukukla hareket edeceğiz. Dostlarımızı çoğaltacağız. 15 Temmuz Türkiye’nin mikroplarından temizlendiği gündür. Türkiye, temizlik yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hanımefendi devleti kilitleyen, ekonomiyi daraltan, milleti rahatsız eden unsurları teker teker ortadan kaldırıyoruz.