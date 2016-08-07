Genelkurmay Başkanı ilk kez miting kürsüsünde: Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderliğin direktifiyle hain girişime karşı koyuldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP liderleri ve yüz binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı'da yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde ilk kez kürsüye çıktı. Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kast ederek "Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda aziz milletimiz ve TSK’nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca bu hain girişime karşı koymuşlardır" dedi.

"Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde konuşan Akar, darbe girişimden dolayı Fethullah Gülen cemaatini suçladı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "demokrasinin, milletin, devletin emrinde ve işbaşında olduğunu" vurguladı. Akar, "cumhuriyete zillet ve rezalet yaşatan FETÖ'nün, TSK'nın şan ve şerefle dolu mazisine kara bir leke sürdüğünü" söyledi.

Miting programında konuşma yapacağı duyurulmayan Orgeneral Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra, Başbakan Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıktı. Akar, miting alanını dolduran yüz binlere seslenirken darbe girişimiyle ilgili olarak, "Sizlerin, yüce milletimizin, asker elbisesi içindeki eli kanlı hainler, caniler ile görevinin başında olan, ülkemizin bekası için aynı zamanda PKK ve sınırlarımızdaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden TSK’nın kahraman mensuplarını ayırmanız bizlere güç vermiştir" dedi.

Yaklaşık 10 daika kürsüde kalan Akar'ın konuşmasında satır başları şöyle:

"Asil milletimizin kahraman ve fedakâr mensupları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada, 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte TSK’ya sızmış bir kısım illegal çete üyesi, terörist hain FETÖ tarihimizde görülmemiş bir şekilde, vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve TSK’nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir.

Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda aziz milletimiz ve TSK’nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca bu hain girişime karşı koymuşlardır.

"Bu rezaleti yaşatan hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Özellikle şunu belirtmek isterim. 15 Temmuz akşamı saatlerinde TSK bünyesinde yuvalanan terörist hainlerin, FETÖ’nün darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı TSK’nın ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Sizlerin, yüce milletimizin, asker elbisesi içindeki eli kanlı hainler, caniler ile görevinin başında olan, ülkemizin bekası için aynı zamanda PKK ve sınırlarımızdaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden TSK’nın kahraman mensuplarını ayırmanız bizlere güç vermiştir.

"Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden canı pahasına milli iradenin hakimiyeti için gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında aziz milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği 'Hakimiyet milletindir' düsturu sonsuza dek sürecektir. Bayrak, vatan, millet ve devletim için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadele eden TSK personeliyle demokratik hukuk sistemi içinde görevinin başındadır.

"Başta zatıalileri tüm milletimize sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah-u Teala’dan rahmet, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar diliyor, en kalbi duygularımla, sizleri, milletimi selamlıyorum."