TBMM Başkanı Kahraman: Ordunun bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyoruz

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yenikapı’da milyonların katılımıyla düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde konuşma yaptı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe girişimine karşı olarak düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında miting alanını dolduranlara seslenirken "Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Muazzez bir ocak olan ordumuzun yeri kışladır. Bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halka sokağa çıkma çağrısı yapmış, o günden bu yana İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar her akşam sokağa çıkarak darbe girişimini protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘demokrasi nöbetleri’nin bugün Yenikapı’da yapılan mitingle taçlanacağını söylemişti.

İsmail Kahraman'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Muhterem Cumhurbaşkanım, aziz ve necip milletim, milletçe muhteşem bir beraberliğin olduğu bu meydanda tek ses, yürek olduğumuzdan duyduğum sevinçle sizleri selamlıyorum. Bugün, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı demokrasimizin kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet tek devlet ve tek vatan şuuru inancı içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız. Sizler, beyaz elbisesiyle 1071’de Malazgirt’te 200 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkarken 'Ey askerler, eğer şehit olursam beyaz elbise benim kefenim olur' diyen Tufan Alparslan’ın torunlarısınız. 10 asır önce Anadolu’ya gelen İslam kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacaktır. Sizler, İslam’ı yok etmek için seferlere çıkan Haçlı ordularını yok edenlerin torunlarısınız. İstanbul’u fetheden ve peygamber efendimizin hadisindeki müjdeye nail olan 'Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni' diyen Fatih’in torunlarısınız.

"Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer güçlere direndik ve kazandık. Açtıkları okullarda, dershanelerde, milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan hainlere milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Dünyada gazi ünvanı olan tek parlamento TBMM’dir. Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi darbe harekatının başlaması üzerine TBMM hemen açıldı ve gece boyunca açık tuttuk. ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler demokrasinin yanında olduklarını dünyaya açıkladılar. İkinci defa Meclisimiz gaziliği hak etti. Milletin bağrını, kalbini bombaladılar. Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’ten milletimize seslendi. Halkımızı meydanlara çağırdı.

"Darbeler tarihi sona ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesiyle bir büyük fitneyi defetti. Akıl ve gönül birliği ile her zorluğu birlikte açacağız. Bizler için canlarını feda eden şanlı insanlarımızı unutmadan yarınlara umutla bakacağız.

"Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Muazzez bir ocak olan ordumuzun yeri kışladır. Bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyoruz"