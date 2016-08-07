MHP lideri Bahçeli: İblise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu Voyvoda, cinayet örgütüne Türkiye'ye 'vur' emri verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişiminin planyıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen hakkında "Alim ve hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye'ye 'vur' emri verdi. İblis'e ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü bu Voyvoda, ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doruğa çıktı, fitne ve münafıklıkta rekor kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ, Türkiye'nin kalbine nişan aldı" dedi. Bahçeli, HDP hariç Meclis'teki bütün partilerin davet edildiği Yenikapı'daki mitingdeki konuşmasında "Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz, farklılıklarımızdan daha çoktur. Birliğimizi kıskançlıkla kararlılıkla korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Yenikapı’da milyonların katılımıyla düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde konuştu. Darbe girişimine ilişkin olarak, "Su uyur düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalist maşalar, bu defa asker kılığına girdiler. Milletin silahını millete çevirdiler" diye konuştu.

"İrade burada, millet burada, inanç burada"

Bahçeli, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimiyle ilgili düzenlenen miting hakkında meydanları dolduranlara seslenirken "Yenilgi tanımadınız, ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadan, ayaktayım diyerek Yenikapı’ya koştunuz. Yeni bir dirilişin mücadelesini verdiniz. Mutluyum, çünkü irade burada, millet burada, inanç burada" ifadelerini kullandı.

"Türk askeri topyekun darbeci ve suçlu görülmemelidir"

"Ordu milleti dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır" diyen Bahçeli, TSK içindeki bir grup cuntacı askerin düzenlediği darbe girişimine dair olarak, "Yeni bir sayfa açalım, milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini gözeterek geleceğin haritasını çizelim. Bu arada Türk askeri topyekun darbeci ve suçlu görülmemelidir. Masum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halka sokağa çıkma çağrısı yapmış, o günden bu yana İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar her akşam sokağa çıkarak darbe girişimini protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘demokrasi nöbetleri’nin bugün Yenikapı’da yapılan mitingle taçlanacağını söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Büyük Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın TBMM Başkanı, Sayın Başbakan, ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri.

"Bu mahşeri kalabalığı, yere göğe sığmayan bu izdihamı selamlıyorum. Yurdun her köşesinde gözü kulağı burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye’yi hasretle kucaklıyor, hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Cesaretle dik durdunuz, al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız, kardeşliği inançla savundunuz. Hainlere dersini çekinmeden verdiniz, teröristlere haddini bildirdiniz. Yenilgi tanımadınız, ben de varım ve buradayım dediniz. Yıkılmadan, ayaktayım diyerek Yenikapı’ya koştunuz. Yeni bir dirilişin mücadelesini verdiniz. Mutluyum, çünkü irade burada, millet burada, inanç burada.

"15 Temmuz’da felaket projelendirdiler, 15 Temmuz’da son nefesi vermemizi gözlediler. FETÖ milletimizin helali olan savaş uçaklarıyla saldırdı, helikopterler tepemizde uçuştu, bombalar kurşunlar üzerimize yağdı. 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmişti, İstanbul 16 Mart’ta işgale uğramıştı. Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiyle. Su uyur düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalist maşalar, bu defa asker kılığına girdiler. Milletin silahını millete çevirdiler. Alim görünümlü bir terörist beddua seanslarıyla bu emri verdi. İhanetle Türk ve Türkiye düşmanlığıyla rekor kırdı. FETÖ Türkiye’nin kalbine nişan aldı. Kendi milletine saldırttı. Milletimizin varlığından rahatsız olan ne kadar çevre FETÖ onun sırtını sıvazladı.

"15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, 627 yıl önce Kosava’da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce Niğbolu’da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna’da, 563 yıl önce İstanbul’da, 490 yıl önce Mohaç’ta döktükleri kanda boğulduklarını sandığımızın karşı harekatıdır.

"15 Temmuz’da TBMM’yi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp, sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl önce Çanakkale kıyılarına gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur. Bunlar Müslüman Türk’ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen, yaratılmışların en aşağısıdır.

"Unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür. Tankın önüne milli vicdan dikildi, mütecavizi gidişe millet dur dedi. Cumhuriyetin şeref ve kazanımlarını sizler korudunuz. Milli sipere sizler girdiniz. Helal süt içmiş hangi vatan evladı böyle bir tablo karşısında suskun kalabilirdi. Kim milletimize geçirilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi.

"Yeri geldi halkın önüne yattınız, yeri geldi kurşunların önüne gül bahçesine yürür gibi yürüdünüz. Ateşe, nifaka kafa tuttunuz. İhanete bu aziz vatanı dar ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye’siniz. Sizler büyük bir ecdadın, muazzam bir tarihin mirasçılarısınız. Turgut Reis Preveze’de, Haçlı donanmasını deviren Barbaros aynı sizin gibiydiniz.

"Bağrına saplanan oklara rağmen surlara bayrak diken şehit sancaktarlar da sizin gibi şanlıydı. Hasan Tahsin’le Ankara’da özel kuvvetler komutanlığında hainlere kurşun sıkan Astsubay Ömer Halis Demir aynı kahramanlığın farklı zamanlardaki şehitleridir.

"Türk milleti küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır. Dost görünümlü düşmanları, takiye ustası hainleri tanımaktadır. Bu vatan 3-5 teröristin sözde vaatleriyle düşmeyecektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üzerinde yaşadığımız vatandır, nitekim tertemiz şehit kanıyla yoğrulmuştur. 15 Temmuz’da şehit olan 239 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuştur.

"FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, IŞİD, PYD ve YPG’nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz, farklılıklarımızdan daha çoktur. Birliğimizi kıskançlıkla kararlılıkla korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz. Şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları bizimledir, yanımızdadır, aramızdadır.

"Darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bıraktınız. Çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz. 15 Temmuz bir milat, dönüm noktasıdır. İster güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan, kim olursanız olunuz. Kökünüz, kökeniniz ne olursa olsun, vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim demek için Yenikapı’yı doldurdunuz. Bu devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize dayanamayacaktır.

"Yeni bir sayfa açalım, milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini gözeterek geleceğin haritasını çizelim. Bu arada Türk askeri topyekun darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu milleti dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Masum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir.

"İstanbul’u kaybeden Konstantin’in torunları hevesle dağılmamızı beklemektedir. Nene Hatun söküp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devleşmişse bizler de Türkiye karşıtı cepheye öyle olmalıyız. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle Türkiye’yiz. Kültür ve medeniyet beşiği bu topraklarda yeni bir fetret devrine izin vermeyeceğiz.

"Millet yetim değildir, devlet öksüz değildir. Türkiye iman, sevda ve sadakat dolu kalplerle yükselecek, başı arşa değecektir. Başarmaktan çaremiz yoktur. Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur, devleti kanser gibi saran FETÖ’yü tasfiye etmekten başka yol yoktur.

"Korkma yine bütün dünya karşımıza geçsin, korkma sönmez bu şafaklarda tüten al sancak, yurdumun üstünde tüten en son ocak. Küresel güçlerin maşalığını yapan ihanet şebekelerinin kökünü kurutmak zorundayız. Birlik ve dayanışmamız daim olsun. Rabbim aziz milletimden razı olsun. Biliniz ki, inanıyorsanız üstünsünüz. Zaferi kazanacak olanlar sizlersiniz.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum. Şehit düşen vatandaşlarımızı, gazilerimizi rahmet ve minnetle yadediyorum. 22 gündür tutulan demokrasi nöbetinin ve mitingin hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime son verirken hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum, her birinizi Allah’a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!"